'Avianca continuará siendo una aerolínea colombiana': Kriete

Kingsland, compañía que dirige Roberto Kriete, pasó a tomar el poder mayoritario en Avianca, luego de que United cediera sus derechos a la compañía tras los incumplimientos de BRW, que encabezaba Germán Efromovich.



De esta manera, Kriete pasó a ser la persona con más poder dentro de la aerolínea nacional. Para explicar los detalles de esta transición y las implicaciones de la misma, el empresario habló con EL TIEMPO y detalló su papel y el de la aerolínea United.



Entre otras cosas, Kriete aclaró que no está asumiendo el mando de Avianca y precisó que su proceso será el de escoger una junta directiva de clase mundial para Avianca Holdings

¿Qué fue lo que pasó hoy con Avianca, United y Kingsland?

United Airlines tomó una serie de medidas contractuales sobre BRW (accionista mayoritario de Avianca Holdings), debido al incumplimiento de ciertas obligaciones de este último en el acuerdo que establecieron entre las dos partes. Entre dichas medidas, Kingsland, como el mayor accionista minoritario de Avianca, fue nombrado como tercero independiente en el proceso y obtuvo el derecho de voto que tienen las acciones de BRW en Avianca Holdings. Este es un día importante, pues es el escenario oportuno para construir un futuro prometedor para la compañía para que continuemos siendo la mejor aerolínea del país y una de las multilatinas más queridas de América Latina.



¿Cómo es la operación que le permite a usted, señor Roberto Kriete, tomar el mando de Avianca?

Para empezar, yo no estoy asumiendo el mando de Avianca y espero ser claro con eso. El derecho o la responsabilidad que a Kingsland le ha otorgado United, como tercera persona independiente, es el poder elegir a la junta directiva de Avianca Holdings. Mi responsabilidad es llevar a cabo ese proceso y escoger una junta directiva de clase mundial para Avianca Holdings, que tenga todas las características necesarias para convertirla en una empresa exitosa.



¿En qué circunstancias se tomaron esas decisiones que parecen sacadas de la popular serie Juegos de Tronos?

No he visto Juego de Tronos, pero puedo decirle que estas son circunstancias coyunturales. Como lo expresé anteriormente, United tiene ciertos derechos y ejerciéndolos en su relación con BRW, que es la empresa dueña del 78,1 por ciento de las acciones de Avianca, decidió escoger a Kingsland para que sea el tercero independiente que lleve a cabo este proceso.



La labor de Kingsland, con más de 40 años de experiencia en la aviación, será continuar trabajando para lograr el mejor gobierno corporativo en Avianca Holdings, y asegurar la estabilidad y sostenibilidad financiera de la compañía en el largo plazo, así como generar un ambiente de trabajo enfocado en las personas.



Hace un par de años usted tuvo una disputa en las cortes norteamericanas y Germán Efromovich. ¿En qué paró este enfrentamiento?



Se llegó a un arreglo, a un entendimiento, en la cual tanto la parte de Germán Efromovich (Sinergy) como nosotros, desechamos los cargos.



Efromovich dijo que no se refería a usted porque el matrimonio de los dos era muy malo, ¿Qué le contesta a su socio en Avianca?



Yo en mis temas personales de matrimonio normalmente no hablo con los medios.



Usted, con un porcentaje minoritario, va a manejar una de las más importantes aerolíneas latinoamericanas y que se prepara a cumplir cien años. ¿Cómo se siente con ese desafío?



Es un reto complejo, pero mi función no es ser el héroe de este drama. Mi función es montar un equipo y una junta directiva de clase mundial muy capaz, que tenga las habilidades necesarias para liderar realmente la transformación de Avianca. Tenemos muchas oportunidades a futuro y trabajando juntos, estaremos a la altura de este desafío.



¿Impulsó usted la renuncia del anterior presidente de Avianca, Hernán Rincón?

No.



Para volver a la operación, la plata que debía Avianca a United, ¿quién la va a pagar?

Avianca no le debe plata a United. Quien le debe plata a United son las estructuras corporativas de Germán y José Efromovich, y la tienen que pagar ellos.



¿Ha habido malos manejos en Avianca?

No queremos ver al pasado sino al futuro y vemos un futuro muy positivo para todos los colaboradores, acreedores, proveedores, accionistas y especialmente para los clientes de Avianca.



¿Cuándo espera nombrar presidente en propiedad de la aerolínea?

Yo esperaría que esa sea una de las decisiones importantes que va a tomar esta nueva junta directiva.



¿Usted se viene a vivir a Colombia o va a seguir manejando las cosas desde El Salvador, su país de residencia?

Quiero reiterar que yo no soy quien va a manejar a Avianca. Voy a formar parte de una junta directiva y la empresa va a tener un CEO, quien realmente será el encargado. No es mi función administrar Avianca. Mi rol es el de asegurar que Avianca tenga la mejor junta directiva posible conformada con las personas con mayor experiencia y talento. A través de esta junta directiva de primer nivel esperamos poder impulsar a la compañía a tomar las mejores decisiones y así llevarla a ser la mejor aerolínea de América Latina, como también, la más querida por sus clientes.



¿Se podrá seguir diciendo que Avianca es una aerolínea colombiana?

Avianca siempre ha sido una aerolínea colombiana y continuará siéndolo. Su historia es colombiana y eso nada lo puede cambiar. También es parte de su historia que cuando se fusionó con Grupo Taca se convirtió en la línea aérea de la gente de El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Perú, y Ecuador. Avianca seguirá siendo una de las marcas más queridas de Colombia y con su nuevo gobierno corporativo la convertiremos en una de las más queridas de América Latina.



¿Su nueva posición es un movimiento de United mediante el cual usted es una ficha de ese ajedrez?

Para ser claros, United Airlines no controla ni controlará Avianca. Nosotros nos mantenemos orgullosamente independientes. Nuestra junta directiva y nuestro equipo gerencial continuarán trabajando por Avianca, nuestros colaboradores y clientes.



¿Cambiará de alguna manera el servicio a los pasajeros de Avianca?

En caso de que cambien los servicios será para mejorarlos.



