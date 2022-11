Avianca devolvería hasta 60% de lo que opera Viva en Bogotá

Archivo particular

Avianca lanzó su siguiente carta, el recurso de reposición para lograr la integración con Viva. En la respuesta a la Aeronáutica Civil ofreció ceder parte de su presencia en el aeropuerto ElDorado de Bogotá y 5 aviones, lo que permitiría a sus competidores una mayor participación en uno de los centros aéreos más grandes de América Latina.



La gigante colombiana tomó esta determinación junto con otras cuatro propuestas en su insistencia por salvar a Viva, ad portas de cumplirse los 10 días que dicta la ley para interponer un recurso administrativo sobre la negativa de la autoridad aérea en el negocio de integración de Avianca con Viva.



En el documento, Avianca propuso devolver un porcentaje relevante de slots (franjas de tiempo para aterrizajes y despegues) a la Aerocivil y ceder slots con activos (asociados) a competidores, para que otras aerolíneas puedan aumentar sus operaciones en El Dorado.



Al respecto, Adrián Neuhauser, presidente ejecutivo de Avianca Group, aseguró que esta decisión responde a las preocupaciones de libre competencia, motivo citado entre los argumentos de la decisión de la Aeronáutica Civil.“Los slots que hay en el aeropuerto son limitados y pueden ser considerados por otros competidores esenciales”, dijo el presidente de la compañía.



Así, la empresa ofreció la entrega de 73 slots “lo que da para operar a 10 aviones” y cinco aviones de Avianca, lo que daría como resultado 105 slots a disposición.



“Eso significaría devolverle al mercado y sus competidores entre el 45% y 60% de lo que Viva vuela en Bogotá”, señaló Avianca. En segundo lugar, la aerolínea se comprometió a preservar el modelo low cost de Viva, la mayor cantidad de empleados, sus aviones y operación de rutas de manera exclusiva.



Entre las demás determinaciones, Avianca se comprometió a proteger las tarifas en las tres rutas que operarían de manera conjunta con el 100% de participación, producto de la integración.



Además, como parte de su compromiso con brindar mayor conectividad, la aerolínea roja ofrecería códigos compartidos o acuerdos interlíneas con Satena en rutas donde la aerolínea del Estado sea el único operador.



El presidente ejecutivo de Avianca Group dijo al respecto que la decisión se dio con el fin de fortalecer el rol social de la compañía y así brindar más competitividad a los territorios aislados del país.



“Hoy en día Satena ocupa un papel muy importante en conectar las ciudades del país que no se pueden conectar comercialmente. Pero Satena conecta a los colombianos en esas ciudades, por eso estamos ofreciendo que en esas situaciones en donde Satena sea el operador como única operación, tengan un código compartido con Avianca para conectar a todas esas personas”, explicó Neuhauser.



Ahora bien, aunque la compañía aérea desea trabajar con Satena, Avianca resaltó que su idea principal es salvar a Viva y no poner en riesgo los más de 5.000 empleos directos e indirectos y la conectividad que brindan al país a través de sus 60 rutas (47 nacionales y 13 internacionales).



Es de recordar que en octubre, Felix Antelo, el CEO de Viva, relató en este diario que debido a su difícil situación tuvieron que cerrar seis rutas que abrieron este año.

Ante la pelea que está dando Avianca a nombre de Viva, la low cost le ha hablado de cara a la autoridad aérea para que reconsidere y tenga en cuenta estas determinaciones para garantizar la superviviencia de esta compañía.



“Permitirle a Viva contar con un accionista con respaldo financiero le ayudará a enfrentar el difícil contexto que viven actualmente todas las aerolíneas por las adversas condiciones macroeconómicas; seguir transportando, como lo hemos hecho estos 10 años a más de 40 millones de pasajeros”, señaló en un comunicado la aerolínea de bajo costo.



La Aeronáutica Civil tiene hasta dos meses para dar resolver la solicitud que debe garantizar la libre competencia. Sin embargo, Neuhauser aseguró que no hay mucho tiempo para tomar decisiones y por eso insiste en una pronta respuesta.



Paula Galeano Balaguera

PORTAFOLIO