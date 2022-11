Avianca, dispuesta a ceder en el negocio con Viva

Con el reloj en contra, Avianca anunció que antes de que culmine el plazo de los 10 días para interponer algún recurso o presentar una nueva solicitud, (plazo que se vence mañana) interpondrá un recurso de reposición, posiblemente con subsidio de apelación, sobre la negativa de la Aeronáutica Civil que permitiría que la aerolínea roja se integrara con Viva.



(Investigan a Avianca porque habría violado régimen de datos personales).

Para la gigante colombiana se trata de llegar a un consenso sobre la determinación, para lo cual está dispuesta a “renunciar, ceder o cambiar” algunas condiciones actuales para salvar a la aerolínea low cost.



Vale recordar que, en la petición inicial, las intervinientes aseguraron que Viva, a raíz de la situación macroeconómica y su modelo de negocio, se encuentra en números rojos y que la supervivencia de su compañía dependería de esta integración. Sin embargo, la Aerocivil consideró que no hay riesgo inminente y deberá demostrar que ha buscado otras alternativas para continuar adelante con su negocio, pero no han sido suficientes.



(Presidente de Avianca pide no frenar opción de salvamento de Viva Air).



Por su parte, el interés de Avianca de lanzarle un flotador a Viva responde a la necesidad de salvaguardar los recursos que ha invertido en su competidor, ya que en el mes de abril firmaron un acuerdo para ser parte de un mismo grupo empresarial, unificando solamente los derechos económicos.



Pese a que ambas compañías están buscando intereses en común, la preocupación de la autoridad aérea responde sobre el riesgo sobre la libre competencia, ya que en conjunto tendrían una participación del 56% del mercado (Viva 20% y Avianca 36%).



Al respecto, Avianca enfatizó que si bien las competidoras participan en 59 rutas nacionales y de estas, en 29 participan de manera coincidencial round trip (ida y vuelta), no representa una posición dominante.



Además dijo que si bien de estos 29 trayectos, en 16 alcanzarían una participación del 100%, solo tres de ellos serían producto de la integración, y Ultra Air, otro competidor, solicitó ingresar a una de ellas.



Sobre Abra, Avianca aseguró que independientemente del proceso que se surta con Viva, este está siguiendo su curso con Gol. De presentarse el recurso mañana, la Aerocivil tendrá dos meses para responder.



Paula Galeano Balaguera

PORTAFOLIO