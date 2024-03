SIC sanciona a Avianca por ofrecer promociones para favorecer a su división de tours

La Superintendencia de Industria y Comercio, liderada por Cielo Rusinque, sancionó a la aerolínea Avianca y a la agencia de viajes Price Res S.A.S. por haber incumplido el segundo condicionamiento establecido Resolución 60515 de 2018.

Dicha norma autorizaba a la aerolínea y a la agencia a poder explotar la prestación de servicios de agencias de viajes con licencia de uso exclusivo de la marca Avianca Tours.



Frente a la operación, se fijaron los siguientes condicionamientos:



1. Que Avianca Tours estaba obligada a no comercializar directamente o a través de subordinadas tiquetes aéreos nacionales o internacionales individualmente sin tener la autorización para ello.



2. Que Avianca no podía ofrecer ni suministrar tiquetes aéreos nacionales o internacionales aplicando condiciones discriminatorias que pusieran a los competidores de Avianca Tours en una situación desventajosa.

Avianca Cortesía

La SIC asegura que "los condicionamientos fueron fijados con ocasión de la existencia de potenciales riesgos que podían poner en riesgo la libre competencia económica. Según se indicó, la operación proyectada consistente en una integración de tipo vertical debido a que Avianca comercializaba tiquetes nacionales e internacionales a las agencias de viajes".



En particular, se anotó que la posición de Avianca como proveedor de tiquetes nacionales e internacionales generaba preocupaciones como consecuencia de su alta participación en el mercado de transporte aéreo nacional e internacional de pasajeros en Colombia.

Avianca Cortesía

Teniendo en cuenta que Avianca contaba con una participación cercana al 86 % en esa actividad, el perfeccionamiento de la operación podría apalancar la posición de la Newco con la de Avianca.



A pesar de lo anterior, la Superintendencia encontró que Avianca ofreció varias promociones mediante las cuales incumplió el condicionamiento impuesto por esta entidad. Las promociones habrían consistido en otorgar un bono de $150.000 a los clientes de Avianca que realizaran compras de tiquetes aéreos en su página web, el cual únicamente podía ser redimido en Avianca Tours en compras de paquetes turísticos que tuvieran un valor superior a $2.500.000 o $3.000.000, según el caso.



"Con este comportamiento, se estableció que Avianca usó su posición en el mercado de transporte aéreo de pasajeros para apalancar a Avianca Tours, aplicando condiciones discriminatorias a sus competidores, evidenciando con ello que Avianca y Price Res no cumplieron el segundo condicionamiento impuesto por esta autoridad en la Resolución n.º 60515 de 2018", asegura la SIC.



Las multas ascienden a cerca de $4.103.000.000, para el caso de Avianca, y a más de $882.000.000 para Price Res.



