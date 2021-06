El plan de Avianca para competir de igual a igual con las ‘low cost’

Hace un mes Adrian Neuhauser fue promovido como CEO de Avianca, y a pesar de que venía desempeñándose como Chief Financial Officer (CFO) desde junio de 2019, es ahora su responsabilidad comandar la mayor aerolínea de Colombia.

Neuhauser conversó con Portafolio sobre el reto de reactivar a la aerolínea en un escenario aún de pandemia y con alta competencia del modelo 'low cost', mientas la compañía continúa su proceso de reorganización.



¿Cómo ha sido este primer mes al frente de Avianca?



Ha sido un reto muy interesante, estoy muy contento en el rol, y me he sentido muy apoyado por el equipo, estamos todos alineados a resolver los temas principales del capítulo 11 y en nuestro plan de negocios hacia adelante.



Previo a la pandemia Avianca ya venía en una reestructuración, ¿qué ha cambiado?



En 2019 hicimos una reestructuración o reperfilamiento, queríamos hacernos cargo de todas las obligaciones que ya traía históricamente esta empresa de larga data, por su crecimiento, inversiones, la flota que había adquirido, y fijar una extensión de plazos para el pago de obligaciones que nos permitiera a lo largo de tiempo generar caja y disminuir el endeudamiento.



Con la pandemia las proyecciones no se dieron, ni para nosotros ni la industria, y nos vimos obligados a entrar en el Capítulo 11 y a usar las herramientas que te da esto para reforzar una empresa que genere mayor valor a los constituyentes, y sea lo más sustentable posible a largo plazo. Hoy tenemos más flexibilidad en definir cuál es la empresa que creemos que cumple con esas características.



¿Cómo les ha ido con la reactivación del sector y con qué capacidad están volando?

No es justo mirarlo como porcentaje de la flota, porque sí estamos usando la mayoría de los aviones, pero menos horas. Estamos en un poco más de 50% del conteo de vuelos, algo más de 300 diarios, cuando normalmente Avianca volaba 600. Es una combinación de un mercado doméstico que se ha recuperado en algo más de 60% y de un mercado internacional que viene por debajo del 50%.

Adrian Neuhauser, CEO de Avianca, dijo que la aerolínea está volando con 50% de los vuelos que antes operaba. Cortesía Avianca

Uno de los planes era que la aerolínea se haría más pequeña, luego de un año en capítulo 11, ¿qué tanto ha sido esa reducción?



Más que eso es que va a ser una línea aérea más simple y eficiente, vamos a utilizar mejor los activos, por eso si se ve por cantidad de aviones vamos a tener 15% menos, pero si se mira por capacidad es 10% más.



Cuando toda la red se basa en conectividad, los aviones pasan mucho tiempo en tierra esperando conectar, nos van a ver ofreciendo mucha más oferta punto a punto, en especial en internacional, desde las ciudades principales.



La combinación de una red con más conectividad, frecuencias y un mejor servicio, con precios directamente comparables con la competencia, nos da todas las herramientas para que seamos nosotros los que crezcamos y ganemos participación de mercado.



¿Cómo están compitiendo con las ‘low cost’?



La apuesta es muy clara, con la estructura simplificada con la cual vamos a salir y la eficiencia que nos da vamos a poder competir cara a cara con estas aerolíneas, el mercado está viendo que hay productos que cambiaron, ya no incluyen maleta o asiento confirmado, pero a menor precio, ya podemos competir con las 'low cost' de igual a igual.



El proyecto es poder ofrecer un producto simplificado con precios competitivos a las clientes que son más sensibles a precio, pero también tener la gama para los clientes que están acostumbrados a la tarifa tradicional, con asientos asignados o más grandes, con maletas incluidas, millas y flexibilidad, lo que nos da un producto más premium de alguna forma. Creemos que podemos dar un abanico de productos.



Con la reapertura y la vacunación, ¿cuáles son sus expectativas para el segundo semestre?



Esperamos que para fin de año la demanda se haya recuperado en más o menos 70%, a pesar de que el comienzo del año no fue lo que esperábamos. Para el primer trimestre calculábamos 30% de lo que sería un año normal, y caímos a 25%, y hoy estamos ya llegando sobre 40%, niveles cercanos a lo proyectado.



En las rutas de Norteamérica, por ejemplo, estamos viendo exceso de demanda, y estamos agregando capacidad, pero esto no es de un día para otro. Tendremos una decena de nuevas rutas en los próximos dos meses, de las cuales la mitad serán a Norteamérica. Pero esta tendencia no la vemos como turismo de vacunación puro, sino el inicio de la demanda subyacente, personas que aprovechan para vacunarse y viajar. Creemos que está generando ya una masa creciente de viajeros que se empiezan a comportar como los de antes, las personas están comenzando a comprar de nuevo pasajes a largo plazo.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Redactora Portafolio