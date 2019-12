Avianca tendrá más aire para operar tras reperfilar deudas

Tras atravesar uno de los años más turbulentos de su historia, Avianca Holdings informó este lunes que completó el fondeo de US$250 millones de “préstamo convertible obligatorio” por parte de United Airlines y de una filial de Kingsland Holdings Limited, lo cual le da ‘respiro’ a la operación de la aerolínea.



Sumado a lo anterior, la firma anunció que logró levantar US$125 millones de financiamiento adicional.



Para Anko van der Werff, presidente de la compañía, “concretar este financiamiento le permitirá a Avianca vivir 100 años más y con mayor tranquilidad”.



Por su parte, Adrian Neuhauser, vicepresidente Financiero de la empresa, aseguró que “el plan inicial era cerrar con US$250 millones, pero la buena noticia es que lo estamos haciendo con US$125 millones más, con gran parte del bono que pensamos hacer en el primer trimestre, ya financiado. El tema difícil del lado financiero, ya lo pusimos detrás nuestro”.



CONTEXTO



Dentro del plan ‘Avianca 2021’, creado para contrarrestar la crisis de la compañía, el intercambio de bonos era una de las prioridades de la firma, en parte, porque este era uno de los pasos fundamentales para el desembolso del crédito por parte de United Airlines y Kingsland Holdings.



Así las cosas, a comienzos de noviembre, Avianca informó que logró acordar intercambiar el 88,1% de los bonos por US$550 millones que tenía que cancelar en 2020, por unos nuevos que ahora vencerán en 2023, lo cual también le dio un alivio en la caja.



“El desembolso de los préstamos convertibles permite que se concrete el intercambio automático de aproximadamente US$484 millones de los bonos de Avianca, que vencían en mayo del 2020”, dijo la compañía.



Respecto al 12% restante de los acreedores con los que no llegaron a un acuerdo para el intercambio de títulos, que son aproximadamente US$70 millones, Neuhauser comentó que “tenemos varias acciones de financiamiento, incluyendo el hecho de que hemos levantado US$125 millones, lo cual no teníamos en los planes”.



Por su parte, indicó que la deuda de la aerolínea es un poco más de US$5.000 millones: “No hemos tomado endeudamiento incremental neto. Lo que estamos tomando ahora entra a deuda contra caja que no se está utilizando”.



Sin embargo, añadió que el problema de Avianca no es deber US$5.000 millones, sino no generar un margen de Ebitda que le dé un servicio correcto a este.



“Proyectamos que entre la caja que vamos a generar y el crecimiento del margen de Ebitda, vamos a estar en ratios de deuda razonable a 2021”, agregó el directivo de la aerolínea.



DESEMBOLSO DEL CRÉDITO



La compañía aseguró que el desembolso que recibió ayer por parte de United y Kingsland (US$250 millones) es a cuatro años, con una tasa de interés del 3% anual en modalidad de pago en especie. “Estos préstamos están sujetos a conversión en acciones de Avianca Holdings S.A., las que podrán ser ordinarias o preferentes a elección de los acreedores”, añadió.



Respecto a los US$125 millones adicionales, dijo que dicho financiamiento está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones. De estos, US$50 millones tienen condiciones económicas similares “a las de los préstamos convertibles de United y Kingsland”.



Por su parte, la compañía obtuvo compromisos por US$75 millones en préstamos y bonos convertibles con garantías reales, los cuales le darán liquidez como puente hasta que se emitan los títulos convertibles que Avianca espera ofrecer a sus accionistas preferenciales.



OTROS PLANES DE LA COMPAÑÍA



En línea con lo ya mencionado, la empresa informó que durante el primer trimestre del 2020 espera ofrecer a sus accionistas preferenciales la oportunidad de participar en la oferta de bonos convertibles por un mínimo de US$125 millones, en términos comparables a los establecidas para los préstamos convertibles de United y Kingsland.



Sin embargo, explicó que “las condiciones de esta eventual oferta estarán sujetas a ajustes por condiciones de mercado, en el momento en el que se lance dicha oferta, y esta quedará sujeta a revisión y aprobaciones por parte de los reguladores”.



De otro lado, tanto el presidente de la compañía como su vicepresidente financiero aseguraron que esta noticia les da más aire para operar y además, les permitirá enfocarse en manejar a la empresa mejor, así como en trabajar en otros frentes que mejoren la experiencia del cliente y la rentabilidad, entre otros. “Cerramos el año con la mejor noticia que podemos dar”, añadieron.



Con base en lo anterior, aseguraron que entre los planes para el próximo año están abrir entre seis y siete rutas internacionales y tener más códigos compartidos, entre otros.



OTRAS REACCIONES



- Según John Gebo, vicepresidente senior de Alianzas para United Airlines, Inc. “tenemos toda la confianza de que (Anko van der Werff y Adrian Neuhauser) cumplirán con los objetivos de ese plan (Avianca 2021) y les deseamos a ellos y a toda la familia Avianca éxito en ese viaje.



- Por su parte, Roberto Kriete, presidente de Kingsland Holdings, aseguró que “el hecho de que la nueva gerencia de Avianca, dirigida por Anko y Adrián, hayan conseguido con éxito concretar el plan de reperfilamiento habla muy bien de su sentido de urgencia y sus capacidades de ejecución. Esto marcará un antes y un después en la compañía aérea”.