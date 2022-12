Avianca invita a emprendimientos a darse a conocer durante sus vuelos

Con la eliminación de las restricciones a causa de la covid-19 y una demanda en aumento, Avianca decidió regresar con su servicio a bordo de venta de alimentos, esto con el fin de que el pasajero viaje a su medida y pague únicamente por lo que quiere consumir. Para lograr este fin, la aerolínea además invitó a emprendedores de Colombia, El Salvador y Ecuador a formar parte de este menú.

“Queremos que los clientes sigan decidiendo por lo qué quieren pagar, por eso ahora les damos la opción de elegir sus alimentos a bordo.



Estamos presentando una nueva oferta de venta a bordo con más de 40 opciones que van en línea con nuestro propósito de ofrecer un producto cada vez más personalizado, pues a través de nuestro esquema tarifario, los clientes ya eligen cómo volar y ahora podrán escoger qué comer durante el servicio”, dijo en entrevista, Frederico Pedreira, director de operaciones de Avianca.



Para lograr incluir a los emprendedores, Avianca implementará una segunda fase donde buscarán los mejores productos locales, los cuales empezarán a circular en una fase de ‘muestreo’, para después analizar su acogida y seleccionarlos como parte de las ofertas.

“Esto es para nuestra fase dos que empieza el próximo año, deberemos escoger productos locales que tengan productos interesantes para nuestros pasajeros y que los podamos incluir en nuestro menú abordo”, señaló Pedreira.



Así para la primera semana de febrero, Avianca tendrá en sus manos los proyectos más adecuados para incluir de los tres países, lo que permitirá encontrar productos locales al rededor del mundo a bordo.



En un primer momento se espera vender productos locales, en su país de origen.

“A lo que le apostaremos es a emprendedores que estén a cierto nivel de madurez, pero que necesiten exposición de marca y que necesitan que muestren sus productos alimenticios al mundo, ahí queremos ser la plataforma para que esto ocurra”, apuntó el directivo de Avianca.

No obstante, de cara al futuro, no descartan incluir otro tipo de productos además de alimentos.



Retorna el servicio a bordo

Con el regreso del servicio de venta a bordo, estos dos meses servirán para analizar los demanda de los consumidores y decidir la ampliación o no, del menú.



“Entenderemos a qué hora y en qué rutas, qué quieren comprar (...) por ejemplo, al medio día se compraron más sánduches y en las noches más cervezas”, señaló.

Sobre los precios, que “suele considerarse costosos en un vuelo”, Pedreira aseguró que pese a la logística y lo que implica ofrecer este servicio es asequible, ofreciendo cervezas desde $10.000.



“Nos parece que es un precio razonable, no he visto pasajeros quejarse. Los consumidores ya están acostumbrados, no es algo nuevo, hay aerolíneas que lo hacen desde hace más de 15 años en todo el mundo y ya tienen la noción de los precios”, dijo.

A la fecha con este servicio, Pedreira aseguró que ha tenido una gran acogida, e incluso el 30% de los pasajeros compran algún producto del menú, superando las expectativas del 15%.



“Al comienzo no estabamos esperando que más del 10% o el 15% comprara, pero en los vuelos que he estado ha sido bien recibido”, señaló el COO.



A bordo, las personas encontrarán snacks, diferentes tipos de sánduches, cervezas, sopas, entre otros. Vale aclarar que en vuelos internacionales, los precios están en dólares.



La nueva oferta de venta estará disponible para vuelos domésticos en Colombia y Ecuador e internacionales dentro de América, mientras que el servicio a bordo en los viajes desde y hacia Europa, y en la ruta Bogotá-Los Ángeles-Bogotá se mantendrá incluido dentro de la tarifa del tiquete.

Servicio a bordo de Avianca. Archivo particular

Además en otras etapas, Avianca trabajará para incluir más medios de pago.

“Cuenta con la participación de un equipo de expertos en gastronomía, así como de Versilia, aliado de Avianca y proveedor de productos para aerolíneas líderes en la industria, con presencia en cuatro continentes”, señala información de la aerolínea.



Con estos servicios Avianca espera trabajar mediante un híbrido entre el modelo tradicional y low cost.



Actualmente, la aerolínea tiene tallas XS, S, M, L en América, S, M, L, XL, XXL en Europa y tres tipos de asientos para los pasajeros, ajustándose a las necesidades de cada cliente.

Esta reconfiguración de su operación, aseguró la compañía es parte de su proceso de adaptación por la situación macroeconómica actual, donde la inflación, y en especial el alza del combustible de un 45% repercute en el margen de ganancias de las aerolíneas. Esto sumado a la devaluación del peso colombiano derivado a la subida del dolar.

De esta manera en 2023, la aerolínea buscará ofrecer más servicios de ambos modelos en todos los mercados donde tiene presencia, simplificando procesos y haciéndolos más eficientes financieramente.



Plan de Avianca para el año 2023

La aerolínea espera ajustarse a las necesidades de sus pasajeros, por eso, continuará fortaleciendo su abanico de tarifas a través dos tipos de aviones y su incorporación de tres tipos de sillas.



Además, la compañía ha incorporado más de 500 agentes en su call center atendiendo las solicitudes de sus clientes, mediante un tiempo de respuesta de dos minutos.

La compañía espera posicionarse con llegadas y salidas a tiempo, y la entrega de equipaje junto con los viajeros.



Adicional a ello, la aerolínea Avianca espera consolidar para los primeros meses de año finalmente su trabajo de la mano con GOL bajo la sombrilla del holding Abra, tener más y nuevos aviones, la simplificación de su flota, lanzar más de 20 rutas (iniciando con Cartagena - Sao Paulo y Santiago), mejoras en la experiencia del cliente (como el menú a bordo), mayor personalización de sus productos y llegar a más destinos con su línea de transporte de carga Avianca Cargo.

PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio