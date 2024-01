Medidas operativas en El Dorado deben seguir, dice Avianca: ¿hasta cuándo y por qué?

Con el fin de evitar que los indicadores de cumplimiento de las aerolíneas vuelvan a caer fuertemente, Avianca Group, principal operador del país, instó a que se continúen adoptando acciones como las que se iniciaron en el aeropuerto El Dorado el 7 de diciembre y que, en teoría, terminan este martes. Gabriel Oliva, vicepresidente de Operaciones de Avianca, explica que no solo la demanda sigue fuerte, sino que viene la temporada de San Valentín, en la que los vuelos de carga crecen de forma considerable.



¿Cuáles fueron las medidas y su impacto?

El Dorado es el corazón de la operación de Colombia y el único aeropuerto que tiene el sistema de slots. Cuando entra la temporada winter (en noviembre) se aumenta la capacidad y se declaran 74 movimientos por hora, frente a 68 que decía un estudio de la Iata. Entonces, los indicadores decaen bruscamente, tras venir nosotros en 87% u 88% acumulado al año, y en noviembre la puntualidad se va al 77%, pero con días de cuarenta y pico por ciento.

¿Eso generó los graves líos en la operación?

El sistema no pudo funcionar a esa capacidad declarada de 74 movimientos, divididos en 34 llegadas y 40 salidas. Cuando en ningún día se logran las 34 llegadas realmente operadas, terminan pasando las cancelaciones, demoras y todo lo que termina viendo el sistema por muchas razones, incluyendo el estado del tiempo.

¿Qué ajustes hubo para la temporada de fin de año?

Nosotros levantamos la mano y la Aerocivil tomó también el toro por las astas. Propuso las medidas de corto plazo, que comenzaron el 7 de diciembre y que realmente tienen un impacto muy favorable al pasajero y para toda la operación aérea. Las dos medidas fueron permitir una flexibilidad, del 7 de diciembre al 9 de enero, en la cual a los operadores se les permite la flexibilidad de maniobrar con esa capacidad durante el día, sin perder el histórico de slots. Y la segunda fue que en dos franjas la demanda no regular (aviación privada) no se permite operar.

Esto, sumado a permitir operar más capacidad y no limitarla tanto desde el día anterior, que esperemos que continúe, hace que en los indicadores, del 7 de diciembre a la fecha ya estemos en más de 84% de puntualidad ((Avianca). Claramente las medidas hicieron un muy buen efecto.

¿Hay que mantenerlas y por cuánto tiempo?

Quiero hacer énfasis en que la Aerocivil ha trabajado con los operadores y se ha hecho cargo del problema. Ahora nos preocupa es qué va a pasar, porque las medidas tienen un punto el 9 de enero. No queremos volver a la situación previa.

¿Por qué ven esos riesgos si termina la temporada de más demanda?



Porque cuando uno ve la capacidad o la demanda del 8 de enero al 12 de enero, no cambia y no hay una baja. Si no se hace algo desde el punto de vista táctico, sí creemos que vamos a terminar volviendo a lo que pasaba antes del 7 de diciembre.

¿Cuál fue la medida más efectiva y en qué franjas?

Desde el punto de vista de la utilidad, todas fueron de la mano, porque posiblemente llueve más en la mañana que en la tarde. En la demanda no regular son dos franjas, una en la mitad de la mañana otra en la tarde en la cual, y también favoreció. La de flexibilidad durante todo el día ayudó más, porque era más generalizada.

¿Las medidas se deben tomar ya, o dejarlas para Semana Santa?

Lo que estamos conversando con la Aerocivil es que se tomaron medidas muy tácticas y qué hacer a partir del 9 de enero. Vemos que los números no cambian y además hay un factor que incrementa, y es que viene la temporada de San Valentín, que son tres o cuatro semanas particulares y la operación de carga en El Dorado crece a más del doble que en temporada baja.

¿Hay alguna proyección de pasajeros afectados si no se hace algo?

En el escenario más analítico y frío diría si no pasa nada y la demanda se mantiene, todo debería volver a lo que pasaba antes del 7 de diciembre, teniendo en cuenta que puede cambiar el clima o puede haber temas exógenos que no controlamos. Tenemos que hacer algo para evitar una situación parecida, que no fue buena para nadie.

¿En concreto qué le están planteando a la Aerocivil?

No queremos plantear cuál es la solución, sino que estamos diciendo que algo hay que hacer, con la Aerocivil y los operadores. Las medidas que ya dieron efecto son las principales que uno podría ver, pero entendemos que no se puede vivir de excepción en excepción. Lo que no puede pasar es no hacer nada.

¿A nivel estructural que hay que hacer?

Hay un plan, atado a las 23 recomendaciones del estudio profesional y técnico liderado por Iata, en el cual ha participado la Aerocivil y distintas instituciones del país, en las cuales están con nombre y apellido todos los temas que se tienen que hacer para una operación absolutamente, viable, con buen performance y con grandes números en El Dorado. El foco de esto es la velocidad y trabajar profundamente en esos temas y que estén estructurados.

