Pésimo primer semestre para Avianca

Avianca presentó este jueves, ante la Superintendencia Financiera de Colombia, el balance correspondiente al primer semestre del año y además presentó una actualización de su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11.



(Avianca obtiene certificaciones de bioseguridad en Colombia).

En el informe financiero, elaborado por el auditor independiente KPMG, se destaca que las pérdidas de la aerolínea entre enero y junio fueron de US$353 millones, además tiene un déficit patrimonial por US$355 millones y deficiencias de capital de trabajo por US$4.027 millones.



KPMG tiene dudas sobre la continuidad del negocio y señala que esta dependerá de cómo se desarrolle el proceso de reorganización que adelanta Avianca en EE.UU.



(Perú obliga a Avianca a pagar remuneraciones a sus trabajadores).



A propósito, la aerolínea presentó una actualización de su proceso y su evaluación de una potencial financiación bajo la figura debtor-in-possession (DIP).



En ella destaca que la compañía ha venido utilizado su efectivo disponible, en conjunto con fondos generados por sus operaciones en curso (como transporte de carga), para respaldar su actividad comercial durante el proceso de reorganización supervisado por la Corte.



Durante este período, la compañía ha venido trabajando con sus asesores – liderados por Seabury Securities LLC, una banca de inversión de Estados Unidos– en la estructuración de la financiación DIP.



La estructura de financiamiento DIP propuesta por Avianca consiste en un préstamo senior - Tramo A- y un préstamo subordinado -Tramo B-, bajo los cuales la Compañía busca obtener un total de aproximadamente US$ 1.200 millones de nuevos fondos (US$ 900 millones del Tramo A y US$ 316 millones del Tramo B) excluyendo la refinanciación de deudas preexistentes y y posibles compras. El total acumulado de la financiación DIP será de US$ 2.000 millones, que consisten en un Tramo A de US $ 1,300 millones y un Tramo B de US$ 700 millones.



Avianca espera que a medida que la Compañía continúe desarrollando su plan de reorganización, haya un ajuste de manera integral al actual panorama de la industrial y a los efectos del Covid.



Los ingresos por pasajeros, durante el primer semestre de 2019 fueron US$1.904 millones, mientras que en 2020 disminuyó a US$781 millones. Entre tanto, los ingresos por carga pasaron de US$362 millones a US$398 millones.



De esta manera, el informe indicó que los ingresos operacionales totales bajaron de US$2.266 millones a US$1.180 millones.