Grandes pérdidas para Avianca el año pasado

Aunque al cierre del año pasado la compañía Avianca Holdings logró renegociar todas sus deudas y avanzó en la reducción de costos y recorte de rutas no rentable buscando la eficiencia y el mejoramiento progresivo de su situación financiera, el proceso tuvo un importante costo en su cuenta de resultados.



(Lea: Avianca sigue acumulando pérdidas)

De acuerdo con el balance de la compañía, revelado al mercado y a la superintendencia Financiera, en 2019 la compañía reportó pérdidas por 894 millones, cifra sustancialmente mayor que la ganancia de 1,1 millones de dólares reportada en 2018.



(Lea: Aerolíneas locales, ¿volando hacia un mercado ‘low cost’?)



Según el reporte, las ventas de la compañía tuvieron un retroceso de 5,5 por ciento, al cerrar el año anterior en 4.621,4 millones de dólares, mientras que los gastos operacionales crecieron 11,1 por ciento al ubicarse en 5.175,7 millones de dólares, principalmente por el rubro de depreciación, amortización y deterioro, el cual pasó de 389 millones de dólares en 2018 a 1.064 millones de dólares en 2019.



Esta situación llevó a que la compañía cerrara con una pérdida operacional de 554,2 millones de dólares, a la cual se sumaron pagos por intereses y otros conceptos que superaron 315 millones de dólares, para terminar en la pérdida neta mencionada de 894 millones de dólares.



COSTOS EXTRA



Sobre el particular, la compañía explicó que hubo gastos extraordinarios como consecuencia de la ejecución del plan Avianca 2021, al tiempo que los resultados finales se vieron impactados en gran parte por factores como los costos de la venta de 24 aviones, el asesoramiento en las diferentes transacciones, así como otros cargos.



“Es importante tener en cuenta que estos costos no se repiten y no necesariamente implican salida de caja. De hecho, excluyendo los cargos correspondientes a la transformación, los resultados del cuarto trimestre evidencian una mejora sólida gracias al comienzo de la implementación del nuevo plan”, agregó la compañía.(Le puede interesar: Los grandes líos que rodean el nuevo despegue de la aerolínea Avianca)



De hecho, en el balance de la empresa se evidencia de caer de 508,9 millones de dólares en 2017 a 273,1 millones de dólares en 2018, el efectivo y los equivalentes de efectivo de la compañía subieron a 342,4 millones de dólares al cierre del 2019.



El presidente Ejecutivo de la compañía, Anko van der Werff, indicó que “los resultados que hoy presentamos son los esperados, ahora es tiempo de pasar la página y de enfocarnos en obtener mejor rentabilidad, prestar cada vez mejor servicio y cuidar a nuestro talento”.



Por su parte, Adrian Neuhauser, vicepresidente Financiero de la empresa, afirmó que el reperfilamiento financiero, el intercambio de bonos, la negociación de las obligaciones en mejores condiciones y el financiamiento adicional permitirán que en 2020 y 2021 la empresa se enfoque en fortalecer su posición financiera y su caja para darle mejores resultados a los accionistas.



© ECONOMÍA Y NEGOCIOS – EL TIEMPO