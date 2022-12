Avianca señala a competidores de impulsar investigación de la SIC

La semana del 12 al 16 de diciembre comenzó con el anuncio de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de abrir una investigación contra Avianca, Viva Air y Viva Perú por presunta integración empresarial sin la previa autorización.

La autoridad comercial se basó en la "adquisición de los derechos económicos de Viva Air y Viva Perú por parte de Investment Vehicle 1 Limited, controlante de Avianca" para su decisión.

(Vea: Avianca y Viva Air, señaladas de concretar integración empresarial).

Y argumentó que esto habría sido suficiente para constituir una integración empresarial o, como mínimo, "el inicio de la ejecución de la integración empresarial entre las aerolíneas mencionadas".

La respuesta de Avianca

Ante la formulación del pliego de cargos en su contra, Avianca aseguró que que aún no ha sido notificada formalmente, pero que "cumple y ha cumplido con todas las normas aplicables en materia de control de integraciones, y que la transacción sobre los derechos económicos de Viva no constituyó una integración".

(Vea: A la operación de Avianca y Viva le quedan tres cartas por jugar).

La empresa fue enfática en asegurar que ambas aerolíneas (Avianca y Viva) siguen siendo independientes y compiten en el mercado.

Aclaró que no conoce de fondo el caso, pero los argumentos de la SIC para la investigación fueron promovidos por otras aerolíneas competidoras y son "errados e imprecisos tanto de fondo como de forma".

"Avianca ha entregado al público y a las autoridades respectivas, toda la información que está obligada a presentar. En su momento, de forma oportuna, se presentó la legitima solicitud de integración con Viva a la Aerocivil. Asimismo, hemos tomado en cuenta las preocupaciones expresadas por la Aerocivil presentando una amplia, detallada y, sobre todo, novedosa oferta de condicionamientos. A la espera de la definición de la Aerocivil, cada compañía ha mantenido y continúa manteniendo plena independencia", expresó.

(Vea: Avianca se defiende y responde a las quejas constantes de usuarios).

Ý sobre los señalamientos a las otras competidoras, aseveró que "tienen el claro propósito de dificultar (en beneficio propio y no de los colombianos) el desenlace de esta operación y buscan sacar a Viva del mercado".

Avianca, además, dijo que Colombia tiene uno de los mercados aeronáuticos más competitivos, con 30 aerolíneas operando en el país y 10 de ellas volando rutas nacionales.

Avión de Viva Air. Archivo particular

Finalmente, reiteró que "carece por completo de influencia o control sobre Viva (...) El proceder de Avianca y de sus funcionarios está plenamente respaldado por la normatividad aplicable, los precedentes sobre la materia y las normas expedidas por la misma SIC para avalar la separación de negocios, en las que se indica con claridad que el único criterio relevante para evaluar la independencia de las partes es la ausencia de control y la independencia plena".

(Vea: Presidente de Avianca pide no frenar opción de salvamento de Viva Air).

La no aprobación

A inicios de noviembre del 2022, la Aeronáutica Civil objetó (no aprobó), en primera instancia, la solicitud de integración de Viva Air, Viva Perú y Avianca, petición que se hizo el pasado mes de abril de 2022.



La alianza fue no aprobada en los términos pedidos por las empresas, en los que se argumentaba que Viva era una empresa en crisis.



(Vea: Estas son las rutas aéreas que se han cancelado en el país en 2022).



"Si bien se acreditó que Viva, actualmente, afronta una situación financiera relevante, Avianca y Viva no probaron que la crisis económica de Viva sea de tal magnitud que afecte su viabilidad en el mercado y, por consiguiente, esté condenada a salir del mismo de manera inminente e inevitable", informó la entidad.



"La Autoridad Aeronáutica de Colombia ha concluido que la integración representa riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores", agregó.

PORTAFOLIO