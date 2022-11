Presidente de Avianca pide no frenar opción de salvamento de Viva Air

Un llamado vehemente para que no se trunque una de las alternativas de salvación que tiene la aerolínea Viva Air, que atraviesa por momentos difíciles debido a las circunstancias del mercado, hizo Adrian Neuhauser, presidente de Avianca, quien dijo que esta empresa, que cambió el panorama del transporte aéreo en Colombia, merece que le den un trato justo.



El directivo, a través de una columna publicada en EL TIEMPO, en su edición de este lunes, pidió que "no busquen hacerle daño a Viva, por concentrar su atención en Avianca" e invitó a quienes tienen tienen la posibilidad de evitar que dicha aerolínea pueda salir del mercado aéreo nacional, a que "no dejen que les nuble el juicio las diferencias que puedan tener con nosotros (Avianca), con este equipo que está convencido de que tenemos que cambiar".

Por eso, los invitó a concentrarse más en Viva que en Avianca, para lo cual señaló que el diálogo es el camino para cuidar a una compañía como Viva, pero además, para tener un mercado aéreo fuerte, que ponga al consumidor en la discusión y en el que predomine la necesidad de conectar un país, señaló Neuhauser.

Como se recuerda, el pasado 8 de noviembre la Aeronáutica Civil decidió no dar su aval para la integración empresarial que en meses pasados habían solicitado Avianca y Viva Air argumentando que el propósito era luchar por la supervivencia en el mercado de la aerolínea low-cost que opera desde hace diez años en el país.



Entre los argumentos dados en su momento por la autoridad aérea del país, estuvo el hecho de que no se comprobó que Viva fuera una empresa que presentara una situación de crisis que afectara su viabilidad en el mercado, además, se tuvo en cuenta que una integración representaba riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores.

Sin embargo, lo expuesto por Neuhauser en su columna contradice lo argumentado por la Aerocivil. "La crisis de Viva, en palabras de los arrendadores de aviones, no mías, es inminente", señala el directivo, quien advierte que la compañía "hoy la está pasando mal" por cuenta de los efectos de la pandemia, el alza de precios del petróleo, que representa un incremento del 45 por ciento en el combustible de avión, a lo que se suma ahora la alta inflación y la devaluación de varias monedas.



Si bien el presidente e Avianca dice que esos factores impactan a toda la industria aérea en general y, desde luego a los consumidores, "golpean aún más a operadores aéreos que, como Viva, venden en pesos, tienen sus costos en dólares, y dependen de sus tarifas bajas para generar una ventaja competitiva", precisa.



Y más allá de exaltar el modelo de negocio que implemento Viva Air hace una década, que le permitió hacerse con el 20 por ciento del mercado en Colombia, el directivo de Avianca dice que la importancia de evitar que Viva pueda salir del radar está en las más de 40 rutas que cubre, en el hecho de que conecta al país, genera más de 1.000 empleos directos y varios miles más indirectos; pero sobre todo, que llegó a tener millones de clientes viajando en avión por primera vez en Colombia.

Por eso, Neuhauser insistió en que esto no se trata de Avianca y la discusión de salvar a Viva no puede darse con foco en la aerolínea que el preside. "Les pido hoy que no busquen hacerle daño a Viva, por concentrar su atención en Avianca".

En ese sentido, señaló estar dispuestos a revisar y resolver las válidas preocupaciones de la opinión pública por evitar mayor concentración". Por eso se compromete a "revisar los slots; a mantener la marca, el modelo de negocio y la conectividad única que entrega Viva. Estamos listos para ser aliados del fortalecimiento de Satena aportándole tráfico internacional para que de verdad las regiones apartadas estén conectadas".

Insistió en que la alternativa para que "Viva sobreviva es ser 'hermana independiente' de Avianca, como parte de un mismo grupo", algo que en su opinión era inimaginable, pero que ahora es necesario.

