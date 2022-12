Avianca se defiende y responde a las quejas constantes de usuarios

Muchos usuarios se quejan a través de redes sociales sobre los diferentes inconvenientes que sufren con el servicio de transporte aéreo que ofrece Avianca. Sin embargo, la empresa indica que su cumplimiento es del 98,9 %.



Esto implica que solo cancelan el 1,1 % de sus vuelos y que, en su mayoría, son por causas externas a su operación. Sumado a ello, señalan que 9.998 de 10.000 pasajeros logran llegar a su destino con su maleta.



Es decir, solo 2 de cada 10.000 viajeros no logra este cometido. Antes de la pandemia era 7 de cada 10.000.

"No queremos desconocer la frustración de un cliente que hace parte de ese 2 de cada 1.000 al que no le llega a tiempo su maleta. Pero también queremos que se entienda que nosotros somos un operador de clase mundial. El tema de redes sociales es un amplificador grande, porque un pasajero frustrado expresándose en esos canales -con justa razón, no desconozco eso- se convierte en un tema de sobre escala versus las estadísticas”, aseguró Adrián Neuhauser, presidente de la aerolínea, en entrevista pa Revista Semana.

Otro de los problemas que reportan los usuarios es respecto a la sobreventas de tiquetes. El directivo explicó que por norma ellos tienen un margen permitido que en su caso es muy bajo.



“La negación del abordaje es de 1/3 de lo que teníamos en pandemia, y de esa cifra, el 30 % es por sobreventa”, explicó uno de los voceros de la compañía. A su vez, aclararon que la aerolínea debe llenar el vacío de los pasajeros que no usan su vuelo. Según ellos, el 10 % de los pasajeros no llega y "si no hubiera sobreventa, esos costos terminarían en los precios de todos".

Asimismo, agregaron: “Tenemos una responsabilidad si sobrevendemos. Cuando a un pasajero se le niega el abordaje por sobreventa tenemos que compensarlo, subirlo a un próximo vuelo, pagarle su costo de estadía, de atraso y lo hacemos”.

Los usuarios también se quejan de los precios de los tiquetes, Neuhauser explica que esto es reflejo de la alta inflación en el país también del precio del petróleo. Sumado a que Avianca no opera con números azules después de su paso por la Ley de quiebras en Estados Unidos.

“Para los clientes tiene que ser importante que la línea aérea esté en números azules, porque al final, si no es exitosa financieramente, de alguna manera va a fallar o va a dejar de existir”, explican.

PORTAFOLIO