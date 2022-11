A la operación de Avianca y Viva le quedan tres cartas por jugar

Después de tres meses de controversia por el anuncio de la solicitud de Avianca y Viva para trabajar bajo la misma sombrilla del Grupo Abra, finalmente la Aeronáutica Civil ha comunicado que, en primera instancia, negó la petición del pasado 8 de agosto de operar bajo la misma holding a las dos aerolíneas por el argumento de situación de ‘crisis’ que actualmente atraviesa Viva.



Ante este acto administrativo, la ley considera que se podrán interponer los recursos de reposición y en subsidio de apelación dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de esta decisión. Vale recordar que el primer recurso sería efectivo ante la autoridad aérea y el segundo ante el superior en segunda instancia.



De no objetar la determinación, las empresas implicadas podrán nuevamente presentar la solicitud solo será aceptada si los condicionamientos propuestos solucionan las preocupaciones de libre competencia, argumento de la autoridad aérea, entre otras, sobre la negativa.



Bajo el motivo que ha manifestado Viva por meses de crisis financiera, que por ejemplo los ha llevado al cierre de más de seis rutas a octubre, ante los ojos de los expertos existen alternativas para sobrevivir a la situación macroeconómica actual y no necesariamente es una integración, que para Claudia Velásquez, directora de la Asociación de Transporte Aéreo en Colombia, tiene precedentes de negativa en el mundo por sus riesgos.



La experta señala además, que existen alternativas en el mercado para este tipo de situaciones como el proceso de reorganización interna administrativa, reducción de itinerarios dejando las rutas más competitivas, hacer un análisis si el esquema tarifario, entre otros.



“Cuando hay este tipo de aprobaciones en el mercado aeronáutico esas dos empresas que antes competían entre sí, ya no generan una situación de competencia (...) se puede generar una manipulación en materia de precios en contra del consumidor. Además, no se dan las condiciones para que otro competidor en el mercado entre bajo unas reglas sanas”, señala la experta en aviación.



Pese a las alternativas, las proponentes, han manifestado su interés en continuar buscando opciones para consolidar su trabajo mancomunado. En el caso de Avianca, después de la comunicación reiteraron su apoyo a Viva y aseguraron que buscarán la aprobación para apoyar su funcionamiento.



“Nos preocupa el sentido de la decisión, pues va en contravía de las necesidades del país y desconoce el potencial efecto que tendría la desaparición de Viva sobre los usuarios y el mercado. Desde Avianca reiteramos nuestra voluntad de participar activamente en el rescate de Viva, buscando mantener la conectividad de los viajeros, fortalecer el turismo y conservar el empleo formal”, señaló Adrian Neuhauser, Presidente y CEO de Avianca.

Así mismo Viva ha señalado, que si bien es sorpresiva la respuesta de la Aerocivil revisarán las alternativas que ofrece la ley para consolidar esta unión.



“Esta alianza es necesaria para la continuidad de Viva, de seguir potenciando la conectividad aérea del país a precios bajos y la fuente de trabajo de los más de 5.000 colaboradores directos e indirectos de Viva. Por nuestra parte, y mientras se estudian las posibilidades que como compañía tenemos para la revisión de esta decisión, seguiremos operando como lo hemos hecho a lo largo de nuestros diez años de operaciones”, señaló la aerolínea amarilla en un comunicado.



¿Por qué la negaron?



Para esta determinación la autoridad aérea colombiana designó un equipo técnico y jurídico para realizar el análisis correspondiente, siguiendo prácticas recomendadas e implementadas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Red Internacional de Competencia (ICN, por sus siglas en inglés), entre otras.



Con estas bases y teniendo en cuenta las preocupaciones expresadas por los competidores, mediante la resolución 2473 del 4 de noviembre de 2022, se dejó plasmado el resultado del análisis reveló que “la integración representaría riesgos para la competencia en el sector y el bienestar de los consumidores”, ya que las tres aerolíneas (Avianca, Viva Air y Viva Perú) participan en 59 rutas nacionales, que movilizan el 93.7% del tráfico domestico del país, además de estas rutas, en 29 rutas nacionales round trip participan de manera coincidente. Por otro lado, las empresas alcanzarían el 100% de la participación en 16 rutas nacionales.



Así mismo, la Aeronáutica Civil destacó que este grupo económico en la solicitud demostró que los indicadores económicos que usaron para evaluar esta integración “muestran un deterioro potencial considerable. En términos de libre competencia, significaría un retroceso y volver a niveles que no se veían en el país hace más de siete años”, dijo la entidad.



De igual forma, la Aerocivil señaló que no solo sus competidores se verían afectados, los consumidores podrían verse perjudicados en la medida en que el ente integrado tendría más facilidades, incentivos y menores riesgos al aumentar sus precios, reducir frecuencias, cancelar rutas o reducir servicios complementarios, entre otros. “La libre competencia es un derecho de todos que supone responsabilidades”, concluyó.



