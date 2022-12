A qué se exponen Avianca y Viva por la investigación de la SIC

La Superintendencia de Industria y Comercio abrió este lunes investigación por presunta materialización de la integración empresarial de las aerolíneas Avianca y Viva sin autorización de la Aeronáutica Civil.

Entre los fundamentos del pliego de cargos, el ente de control aseguró que la adquisición de derechos económicos de Viva por parte de Investment Vehicle 1 Limited, que actúa como controlante de Avianca “habría sido suficiente para constituir una integración empresarial entre las aerolíneas”.



“Sin embargo, la operación en cuestión no fue informada, ni autorizada de manera previa a su realización por parte de la autoridad competente. Por lo tanto, Avianca, Viva Air y Viva Perú presuntamente habrían incurrido en prácticas restrictivas de la libre competencia”, señala la Superindustria en un comunicado.



(Vea: Avianca y Viva Air, señaladas de concretar integración empresarial).



Ahora bien, es de recordar que este hecho que sucedió en el mes de abril, fue recalcado a través de dos quejas que entraron al expediente, al parecer por parte de dos aerolíneas.

“Así las cosas, el 29 de abril de 2022 se habría presuntamente configurado una integración empresarial antes de obtener la autorización de la autoridad competente”, indica la Superindustria.



Además, la superintendencia formuló pliego de cargos contra Richard Galindo Sánchez con el fin de determinar si infringió lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 2195 de 2022, “por presuntamente haber facilitado, colaborado, autorizado, promovido, impulsado, ejecutado o tolerado la conducta imputada a los agentes de mercado”, señala el ente de control.



Sobre los señalamientos, Avianca aseguró que mantiene su operación con total independencia y son competidores con Viva como lo han hecho desde siempre.

Además, considera que, “dentro del poco conocimiento que tiene del caso, que los argumentos utilizados por la SIC, promovidos por otras líneas aéreas competidoras, son errados e imprecisos tanto de fondo como de forma. Avianca ha entregado al público y a las autoridades respectivas, toda la información que está obligada a presentar. En su momento, de forma oportuna, se presentó la legitima solicitud de integración con Viva a la Aerocivil”, remarcó a través de una comunicación la Aerolínea.



(Vea: Aerolíneas refuerzan su oferta para la temporada alta de fin de año).

La empresa además dijo que su proceder está plenamente respaldado bajo la ley y normas aplicable expedida SIC para avalar la separación de negocios por ende no están incurriendo algo que la normatividad no permita. “En las que se indica con claridad que el único criterio relevante para evaluar la independencia de las partes es la ausencia de control y la independencia plena”, manifestó.



Por último, la empresa señaló que aerolíneas competidoras han impuesto la apertura de esta investigación con el dificultar el proceso “en beneficio propio y no de los colombianos”, con el fin de sacar a Viva del mercado.



(Vea: La apuesta de Airbus para reducir emisiones de carbono).



Al respecto, Viva se ha pronunciado en varias ocasiones sobre su retadora situación. Con corte a octubre la aerolínea aseguró a este medio que debido a sus números debió cancelar 6 rutas en las que operaba, sin embargo ese número creció a 16 en los últimos meses. Sobre su flota, la low cost contaba con más de 40 aviones para su operación este año, número que se redujo a apenas 23 para operar 46 rutas, las cuales eran 60 para septiembre.

Además, aseguró que desde hace algunos meses la situación macroeconómica y debido a su modelo de negocio, se ha visto en una encrucijada para mantener los precios bajos.



Vale recordar que apenas 10 días después de la solicitud de Avianca para la integración con Viva, William Shaw, CEO de Ultra Air, mostró su descontento con la solicitud en este medio, alegando que se crearía un “monopolio con el 65% de participación en el mercado colombiano”, impactando la balanza y perjudicando los usuarios y que desde ese entonces, ya estaban “gozando de su unión”.



(Vea: Prepárese: tiquetes aéreos subirían de precio para 2023, ¿por qué?).



“Ya empezaron a pasarse aviones, empezando a suspender rutas, Viva ha dejado de operar las rutas de Armenia, alguien ya está tomando tijeras y recortando rutas, oferta y dinamizando el mercado y aprovechando el monopolio sin siquiera pedir permiso”, dijo en entrevista Shaw.

Pese a esta investigación, el proceso de integración entre aerolíneas está en este momento en manos de la Aeronáutica Civil, la cual el pasado 8 de noviembre negó su trabajo en conjunto. Sin embargo, las implicadas interpusieron el recurso de reposición, adoptando distintas medidas como ceder más slots (turnos) a sus competidores para garantizar la libre competencia, uno de los argumentos por la entidad aérea para la negativa.Ahora, la Aeronáutica Civil deberá revisar nuevamente la situación.



De encontrarse responsables en la investigación, podrían ser sancionadas hasta con 100.000 SMLV o hasta por el 20% de sus ingresos operacionales o hasta con el 20% de su patrimonio.

PORTAFOLIO