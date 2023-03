Los 'peros' de Avianca a la aprobación de integración con Viva Air

Casi ocho meses después de que las aerolíneas Avianca y Viva radicaron ante la Aeronáutica Civil una solicitud de integración, la entidad aeronáutica expidió una extensa resolución en la que finalmente aprueba la operación, pero con estrictos condicionamientos.



En el documento, de 194 páginas, tras analizar dos alternativas de condicionamientos que dieron las empresas, la entidad determinó una tercera vía debido que consideró que dichos planteamientos no preservaban la competencia.



En la aprobación, el punto central fueron las condiciones para la devolución de slots (franjas de tiempos para el despegue y aterrizaje de aeronaves), en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, sobre lo cual la Aerocivil determinó que Avianca y Viva deben devolver, en promedio, 33,6 slots en salida y 31,4 de llegada en toda la temporada Summer 23, que va entre los meses de abril y octubre; y una devolución promedio diaria de 47,9 slots en salida y 67,7 en llegada en toda la temporada Winter 23, que va entre noviembre y marzo de 2024.



“El condicionamiento expuesto busca que haya oferta de slots en franjas de alta demanda”, señala uno de los apartes de la resolución 00518 de 21 de marzo de 2023 expedida por la Aerocivil. Así, por ejemplo, para la temporada que se inicia en abril próximo, en salidas desde la terminal las aerolíneas deberán ceder en la unidad de tiempo controlado (UTC) de las cuatro de la mañana, ocho slots, cifra que sube a 26 en la franja de la una de la tarde y a las ocho de la noche es de 18 slots a ceder.



Viva, debilitada



Una vez conocidos los términos de la aprobación, Avianca hizo un corto pero contundente pronunciamiento, en el que señala que teniendo en cuenta las implicaciones operativas, financieras y técnicas de la decisión, estudiará a la mayor brevedad la resolución y las implicaciones de las medidas expuestas por la autoridad, para determinar la viabilidad en el cumplimiento de las mismas.



En este punto recalcó que Viva ya no cuenta con las mismas capacidades -red de rutas, aviones, trabajadores- que tenía antes de la suspensión temporal de sus operaciones, factor que en su concepto debe ser analizado de forma detallada para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil.



Y agregó que teniendo en cuenta que la decisión tiene recursos de apelación y reposición, por parte de Avianca y Viva y de terceros interesados (Latam, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas), la aprobación con condicionamientos aún no está en firme, situación que impide ejercer acciones dentro de Viva y contar las 48 horas que da la resolución para la devolución de los slots.



“Hasta que eso ocurra, Avianca no está facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de la aerolínea Viva, ni podrá resolver, como exige la resolución, la situación de los usuarios afectados por la low-cost”, recalcó.



Pero indicó que, pese a ello, continuará ofreciendo a pasajeros afectados por la parálisis de Viva, con tiquetes confirmados, alternativas para su reubicación gratuitas hasta el 24 de marzo, sujeto a disponibilidad de silla y por orden de llegada al aeropuerto, y mediante tarifas especiales de protección que permitan confirmación de silla.

Condiciones adicionales del aval

Según la resolución, para las temporadas Winter 2023 y Summer 2024, los slots devueltos deben hacer parte de los históricos que tengan Avianca y Viva y estas franjas solo podrán ser solicitadas por estas aerolíneas y sociedades relacionadas únicamente si ninguna otra los pide para las temporadas Summer y Winter de los años 2023, 2024 y 2025.



También quedó como condición de la operación la supervivencia de Viva y sus marcas durante al menos tres años; mantener los acuerdos interlínea de Fast Colombia y Viva Air Perú; y tener un acuerdo interlínea con Satena para que esta ofrezca vuelos a través de la red de Avianca y Viva, haciendo conexiones, sin que ello implique una exclusividad.



De igual forma, la controlante de Avianca y Viva, así como estas dos, entregarán hasta siete de las frecuencias hoy asignadas que conecten a Bogotá y Buenos Aires (Argentina). Y deberán mantener la protección de pasajeros afectados por la parálisis de Viva, que no se hayan acomodado en otras aerolíneas, emitiendo un voucher por el valor de la compra más un 50%, para redimir en rutas de Avianca y Viva hasta el 31 de diciembre de 2024.



Y se fija un techo de precios, de tal forma que Avianca y Viva reducirán en 10%, durante un año, el yield (ingresos por pasajero-kilómetro obtenidos por la aerolínea en cada vuelo o ruta) en los trayectos en que tenían el 100% de mercado al 31 de diciembre de 2022.



PORTAFOLIO