Aviatur: el momento para volver a viajar es ahora

Desde Aviatur, ¿qué análisis se hace del sector de viajes y turismo durante 2021 y en lo que va corrido de este año?

​

Lo primero es que hemos percibido una franca reactivación del segmento vacacional, con los colombianos buscando salir hacia lugares cerca de las ciudades principales, situación que le ha dado un importante impulso al turismo doméstico, tanto por vía aérea como terrestre.



Dado lo anterior, desde la industria turística esperamos llegar al 80% de lo que se movía en 2019 en turismo nacional e internacional.



Y segundo, el segmento corporativo también se ha vuelto a mover. Los viajes de negocios están siendo nuevamente frecuentes como parte de las políticas de incentivos de las empresas, convenciones y de sus cronogramas de eventos corporativos.



Es innegable que la pandemia hizo que cambiaran las tendencias de consumo de los colombianos. ¿Cómo se ve reflejado esta realidad en la industria del turismo?



Antes de la coyuntura sanitaria, las personas acostumbraban a programar sus viajes con bastante antelación. En Aviatur teníamos identificadas una fechas del calendario con alto volumen de viajeros, incluyendo final de año, Semana Santa, vacaciones de mitad de año o semana de receso.



Ahora, los diferentes actores del mercado, como cadenas hoteleras, aerolíneas y prestadores de servicio turístico, nos hemos esforzado para lanzar promociones, descuentos y planes especiales que les han permitido a las personas planear sus viajes en tiempos más cortos, en respuesta a las ofertas de oportunidad que ha construido nuestra industria.



Otra consecuencia de la nueva dinámica del turismo es que se está desarrollando un mercado de escapadas de fin de semana o en cualquier momento del año para aprovechar los precios especiales de tiquetes aéreos u hoteles.



Además, se han vuelto muy populares los viajes tipo ‘glamping’ o al aire libre, que les dan a los turistas una mayor sensación de seguridad sanitaria. Esto nos ha permitido tener una mayor oferta de productos para satisfacer todas las necesidades de las personas. Incluso, estamos llegando a un nuevo público, como es el de los llamados ‘mochileros’.



¿Estas nuevas tendencias han cambiado también las preferencias de destinos?



La demanda de destinos ha mutado al mismo ritmo que ha cambiado la coyuntura de la pandemia. En una primera etapa, observamos que había una demanda por planes familiares, con desplazamientos terrestres.



Luego, la demanda se concentró en destinos nacionales de corto alcance, como Eje Cafetero o Santander, y posteriormente, tuvimos una creciente demanda de turismo de vacunación, con destinos principales como Estados Unidos. Más adelante se reactivó el mercado europeo, con ofertas de vuelo a destinos como España, según avance de la flexibilización de las medidas de apertura.



Finalmente, los destinos ‘mite’, como Punta Cana, Cancún o Cartagena, por ejemplo, que en Aviatur ofrecemos con posibilidad de crucero gracias a los convenios que tenemos con importantes navieras, nos han permitido ofrecerle al viajero corporativo una experiencia diferente.



¿Cómo han evolucionado los canales de atención y reserva de Aviatur en el último año?



Nuestros canales digitales se han fortalecido debido a que las personas prefirieron, en un primer momento, este tipo de atención tras la cuarentena. Hicimos el lanzamiento de un canal denominado “Asesor en línea”, un servicio mediante videollamada que nos permitió darles atención con rostro a nuestros clientes, haciéndolos sentir siempre acompañados durante sus consultas y reservas, con las mismas características que distinguen al servicio presencial de Aviatur, pero sin contacto.



En general, todos nuestros canales de atención y servicio siguieron manifestando la vocación de servicio que ha distinguido a Aviatur a lo largo de su historia.



Desde el año pasado, la presencialidad en nuestros puntos de venta ha ido aumentando y hemos abierto más oficinas en diferentes regiones para la atención de usuarios. Además, tenemos prevista la apertura de nuevos puntos en Medellín, Cali, Bogotá, Bucaramanga y Pereira, por ahora.



Es importante mencionar que seguimos fortaleciendo nuestro canal virtual (www.aviatur.com), en el que los colombianos pueden encontrar nuestros demás canales o autogestionar sus vuelos, tiquetes, hoteles, paquetes turísticos, asistencia y demás servicios que requieran.



¿Viajar se ha vuelto más costoso luego de la pandemia?

​

No, al contrario. Hoy vemos ofertas que antes no tanto por parte de aerolíneas como de hoteles y demás servicios turísticos, en un gran esfuerzo por la reactivación de la economía. Y esto aplica a cualquier tipo de viaje. Las ofertas de oportunidad están en auge, han llegado más aerolíneas de bajo costo… En fin. Las posibilidades son numerosas.



Aviatur está haciendo este acompañamiento a la industria con ofertas de financiación, algo que los usuarios estaban necesitando. Para eso, lanzamos una tarjeta de crédito en alianza con LifeMiles, Avianca, Visa y Davivienda, que puede ser solicitada en nuestro sitio 'web' en cinco minutos, sin documentos físicos y aprobación inmediata.



Sumado a eso, diseñamos un plan propio que permite reservar servicios turísticos con un 20% e irlos pagando a cuotas, sin interés ni tasas de financiación, hasta un mes antes de la fecha de viaje.



En este momento, no hay excusa para no viajar. Cualquier persona puede hacerlo, no importa su presupuesto o gustos.



¿Qué recomendaciones les da a quienes aún no han tomado la decisión de viajar, pero que quieren hacerlo?

​

Primero, buscar la mejor asesoría. En Aviatur tenemos, además de ofertas y facilidades de financiación, canales de comunicación disponibles, 'call center' con vocación de servicio, contacto con todas las embajadas y consulados, y asesoría profesional a lo largo del proceso, tanto para desplazamientos nacionales como internacionales, y acompañamiento todo el tiempo.



PORTAFOLIO