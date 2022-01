Avicanna lanza dos nuevas formulaciones a base de cannabis medicinal

A finales del 2020, Avicanna lanzó su Farmacia Magistral, su línea de negocio para pacientes en el país, especializada en formulaciones individuales con cannabinoides.

(Avicanna patentará en EE. UU. nueva formulación oral con cannabinoides).

Tras poco más de un año en el mercado, la biofarmacéutica colombocanadiense dio a conocer que lanzará 2 nuevas formulaciones con concentraciones elevadas de THC, con las que amplía su portafolio a 10 referencias para el tratamiento integral de diferentes patologías.

Estas, que vienen en diferentes formas farmacéuticas, como: soluciones orales (2% CBD y 2% THC), spray y sublinguales (2% CBD y 1%THC), y que estarán disponibles desde febrero, favorecen la democratización del acceso de los pacientes y le ofrecen a la población nuevos tratamientos más costo efectivos y seguros.

(Colombia exportó semillas de cannabis a Argentina y Perú).

"Los productos de la Farmacia Magistral de Avicanna cuentan con pruebas de estabilidad de acuerdo con las pautas del International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use (ICH). Esto, en términos prácticos, garantiza que los productos conserven sus características durante la duración del tratamiento; aspecto que constituye uno de los mayores diferenciales de la compañía respecto a otros productos con cannabis en el mercado", precisó la doctora Clara Lemus, directora de Programas Médicos de Avicanna.

Con estas 2 nuevas referencias, y la capacitación realizada a través del Programa de Educación Médica, la empresa prevé seguir consolidando este modelo de negocio y consolidar la posición de liderazgo construida en 2021.