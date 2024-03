Avior no descarta operar el mercado doméstico colombiano

La aerolínea venezolana Avior arrancó operaciones para conectar a Bogotá y Caracas.

En entrevista con Portafolio, Luigi Ricardo, vicepresidente de la aerolínea, habló sobre la meta de crecimiento, la incorporación de la ruta con Medellín en el segundo semestre del año, su apuesta con las tarifas a menor precio y su plan en la región. Así mismo, no descartó la posibilidad de operar en el mercado doméstico colombiano.



¿Cómo han visto la reactivación entre los dos países?

Estamos sumamente contentos, la gran familia Avior después de cuatro años vuelve a Colombia. Fue un trabajo duro, pero lo conseguimos.



Desde el martes- 5 de marzo- estamos volando, las frecuencias son los días martes y viernes, son dos vuelos semanales, eso va a ser de entrada hasta que vayamos incorporando una nueva frecuencia para conectar a Bogotá y Caracas.



En cuanto a Colombia, tenemos previsto para el segundo semestre abrir la ruta Medellín - Caracas también con dos frecuencias semanales.



Sobre la marcha queremos ir creciendo desde las regiones donde volábamos anteriormente, por ejemplo, desde Venezuela con Barcelona y otras ciudades que no sean desde Caracas.



¿Y en Colombia qué otras ciudades tienen en la mira?

Por el momento tenemos aprobadas las ciudades de Bogotá y Medellín para iniciar en cualquier momento.



¿Cómo está la demanda?

El mercado venezolano ha sido siempre un potencial muy grande para el colombiano. En el pasado, el ciudadano de Colombia prefería ir a Venezuela, a los encantos tropicales de las islas del Caribe, que inclusive vacacionar en Colombia, pues le salía mucho más económico, y hoy en día sigue siendo lo mismo.



Hemos hablado con muchos operadores y vemos un interés grandísimo de reiniciar vuelos chárter desde Colombia hacia Venezuela para volver a fortalecer ese mercado que fue uno de los principales hace cuatro años atrás para Venezuela.



¿Cómo esperan que este lanzamiento aporte a su meta este año?

Nuestras esperanzas apuntan a que vamos a volver a solidificar el mercado como lo tuvimos en un pasado. Estuvimos en una posición envidiable, donde prácticamente volábamos todos los días si no era Bogotá era Medellín, si no era Medellín era Cali. Volábamos diariamente a Colombia, era nuestro principal mercado después de haber dejado el mercado americano, eso nos fortaleció y nos dio un gran impulso.



Nos conocen, la marca Avior es conocida en Colombia desde hace muchos años y eso nos da un plus para que la gente nos vuelva a contactar.



Ya tenemos nuestras oficinas abiertas en Bogotá en la calle 93 y ya tenemos nuestras actividades listas para seguir volando y apostando a todas las posibilidades.



¿Cómo están las tarifas?

Tenemos tarifas desde US$ 245 ida y vuelta. Es una tarifa sumamente económica y competitiva.

Es una tarifa especial para el turista que quería pasar un fin de semana en la isla de Margarita, por ejemplo. Incluye un bolso de mano de 8 kilos e incluye todos los impuestos.

Digo que es una ‘super’ tarifa por que el promedio del mercado debe estar entre los US$280 y US$310. Por eso, nuestra tarifa es un plus de inicio.



¿Qué hay sobre la seguridad para el viajero colombiano?

Venezuela es totalmente diferente, ha cambiado muchísimo en cuanto a la seguridad, eso ya pasó a una segunda o tercera fase, ya no se habla en seguridad, inclusive en los lugares turísticos tenemos seguridad 24/7 exclusivamente para los turistas.



Incluso, esta ya no es ni pregunta de nuestros operadores en Colombia, ninguno nos ha preguntado, porque ya eso desapareció.

Afortunadamente para los venezolanos la delincuencia que existió en el pasado ya no está, por lo menos para los turistas.



¿Cuáles son sus planes de expansión?

Nuestras intenciones apuntan hacia expandir más frecuencias semanales a Bogotá, más frecuencias semanales a Medellín, y no solamente desde Caracas también desde como lo tuvimos en el pasado, Maracaibo y Barcelona que está a 13 minutos de vuelos aéreos hacia la isla de Margarita.

Nuestra nuestra visión apunta hacia el turismo sol y playa que es Venezuela.

Luigi Ricardo, vicepresidente de Avior Portafolio



¿Y en la región?

Tenemos previsto abrir en el corto plazo en Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile y Ciudad de México. Todo está en el proyecto para el inicio de segundo semestre.



¿Cómo han sido las inversiones? ¿Llegan más aviones?

Se han hecho inversiones muy importantes y aún se siguen haciendo. Casualmente ingresó un nuevo avión recientemente a nuestra flota, estamos sumamente orgullosos y contentos. Eso nos lleva por el camino en el que estamos proyectando, que es un crecimiento importante.

Para final de año debemos tener por lo menos tres aviones más.



Para atender a Colombia, ¿cuántos aviones se usarán?

Tres aviones esperamos utilizar para Bogotá y tres aviones para Medellín. Siempre pensando que, si bien en este momento vamos a iniciar con dos vuelos, lo más seguro es que en un corto plazo, vamos a aumentar las frecuencias.



¿Cómo esperan cerrar el año?

Por lo menos debemos crecer entre un 18% un 20% sobre el mercado colombiano de pasajeros.



¿Han pensado en entrar a operar el mercado doméstico Colombiano?

No está planificado en este momento, tal vez a mediado plazo pudiera ser.





PAULA GALEANO BALAGUERA

Periodista Portafolio