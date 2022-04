Awake Travel: ‘el turismo de naturaleza, en Colombia no es de masas’.

Awake Travel, agencia ecoturística, creció 15 veces durante los primeros dos meses de 2021, y ahora quiere enfocar este potencial en una oportunidad para contribuir a la conservación de ecosistemas. David Londoño, su confundador, explica cómo opera el turismo de naturaleza en Colombia.



¿Cómo fue la reactivación del turismo de naturaleza?



Nosotros desde que se reactivó el país, estábamos muy preparados para asumir esa reapertura. Desde el primero de septiembre de 2020, ya estábamos viajando.

Al llegar noviembre, ya estábamos a niveles pre-pandemia y en diciembre, de ese mismo año, ya estábamos superando los niveles de 2019.



¿A qué se debe esto?



El 2021 también fue un año bueno para nosotros, porque la gente en pandemia redescubrió el país y se dio cuenta que era un gran destino para viajar, aparte contribuyó que muchos destinos internacionales siguieran cerrados durante grande parte del año pasado.



Por lo que entre enero y febrero de 2021, crecimos 15 veces, y ese año ha sido el de mejor rendimiento.



​¿Qué proyecciones hacen para este año?



Esperamos que en el 2022 esta tendencia se mantenga. De hecho estos tres primeros meses del año arrancaron bastante bien. Lo que estamos buscando, específicamente, es aumentar 10 veces el nivel de ventas que teníamos en nuestra operación en el país.



¿Qué estrategias tienen pensadas para fortalecer esta oferta?

Este año, por el lado de viajes, la idea es consolidar nuestro modelo de negocio y aumentar nuestra participación de mercado en varios de los destinos principales y para eso, una de las estrategias más importantes es fortalecer más nuestro canal de ventas al cliente final.



Además, hay otro canal muy importante para nosotros. Se trata de un software, que lanzamos el año pasado, en la reactivación, que se llama NTDS, que es básicamente un consolidador de turismo de naturaleza, que nosotros le ofrecemos a otras agencias



¿De qué se trata la estrategia de conservación que están liderando?



Lo que se busca es apoyar iniciativas de conservación en Colombia a través, no solo del turismo, sino también que puedan acceder a posibles donantes o que esas mismas iniciativas de conservación puedan emitir sus bonos de carbono o sus propios bonos de biodiversidad, para que sus proyectos puedan ser financiados



Si bien el segmento de turismo nacional es un éxito, ¿cómo va el internacional?



El año estuvo totalmente cerrado durante bastante tiempo, pero este año ya hemos tenido un par de grupos, uno de esos, de más de 60 personas.



Vemos que se están reactivando las cuentas internacional que teníamos en prepandemia. Esperamos que a partir de mayo, el turismo internacional se fortalezca.



¿Cómo evitar que el turista represente un riesgo para esos ecosistemas naturales?



Lo primero que hay que decir es que el turismo de naturaleza, al menos en Colombia, no es de masas. No se van a encontrar 80 personas guiadas por una agencia.



En ese orden de ideas, los destinos se vuelven muy cuidadosos en la capacidad de carga y la gestión de residuos.



