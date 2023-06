Empresas de calzado esperan bajos costos el segundo semestre

Con expectativas de negocios que superan los $25.000 millones, se realiza la Feria internacional del cuero, el calzado y la marroquinería en Bogotá.



El evento es organizado por Acicam, el gremio del sector en el que se estrena Germán González, como nuevo presidente ejecutivo.



El directivo, que tiene una trayectoria empresarial en el sector privado, manifiesta que el sector espera que el dólar siga a la baja para que la industria tenga un buen segundo semestre.



¿Qué esperan de la Feria?

​

En esta Feria Internacional del Cuero, el Calzado y la Marroquinería crecemos respecto a la de febrero de este año en un 25% en cuanto a expositores y eso demuestra las necesidades que tiene el empresario y la fuerza que tiene esta feria, como la ventana nacional e internacional de estos productos.



Esperamos más de 8.000 invitados y compradores de 21 países. Son 420 expositores y la expectativa es de negocios mayores a los $25.000 millones. Esperamos que sea un buen inicio de una temporada de fin de año mucho más rentable.



¿Cuál es su trayectoria y cómo llegó a la presidencia de Acicam?

​

Tengo más de 16 años de experiencia en el sector privado, en la parte gerencial comercial y general en empresas como Miguel Caballero y Arturo Calle.



He podido conocer las necesidades del sector de calzado, especialmente en la parte de insumos a nivel nacional.



La Asociación hizo una convocatoria para la presidencia ejecutiva, hago todo el proceso y soy escogido por la junta directiva nacional y empecé el 17 de mayo.



¿Cuáles son sus objetivos al frente del gremio?

​

He podido hacer en este corto tiempo un diagnóstico, pequeño, pero importante.



He estado acompañando a las 5 seccionales y he notado que es importante ser una voz ante el Gobierno para que se atiendan sus necesidades.



Una de esas necesidades es la protección del empresariado ante situaciones de carácter aduanero, para que los umbrales, por ejemplo, de entrada de los productos importados llegue por lo menos a cubrir el costo.



Actualmente, no alcanza ni a la tercera parte de ese valor en el caso de las unidades de calzado que entran y eso hace que se genere una competencia desleal en contra de la industria local.



Y, por supuesto vamos a buscar el acompañamiento de la Policía Fiscal y Aduanera.

También es importante el fortalecimiento del gremio para que se busquen escenarios de comercialización distintos al nacional.



El consumo actual de calzado en Colombia, por ejemplo, es la tercera parte de lo que es un consumo en países como Guatemala.



¿Cuál es el consumo de calzado en el país?

​

En el primer trimestre de este año fue de alrededor de US$264 millones el consumo de los hogares en calzado, llegando a 0,3 pares zapatos por persona frente a Guatemala, por ejemplo, donde el consumo está de entre 2 a 2,5 pares por persona, cuando su población es menos de la mitad de la del país.



¿Cuál es el estado de los aranceles?

​

En Colombia estamos encontrando que para algunos códigos arancelarios estemos alrededor de 3 dólares o 4 dólares (como precio mínimo).



Sin embargo, debería ser de 5 a 6 dólares para que sea competitivo con el mercado nacional.

Presidente de Acicam, Germán González Acicam



¿Cuál es la realidad del sector?



El año pasado el sector del cuero, el calzado y la marroquinería fue bueno en la demanda, gracias a la reactivación.



En el primer trimestre llegamos a cifras superiores al 14,1% frente al 2019 en producción. Tenemos que ser conscientes del efecto del 2022 que fue atípico.



¿Cómo están los costos de insumos?

​

Los altos costos es uno de los temores que tiene el sector. Sin embargo, hay alternativas, más allá de los productos que vienen de Asia. Hay productores importantes en la región que pueden generar que los costos de los insumos sean inferiores.



Además, estamos viendo una reducción en materia del dólar que esperamos se mantenga a la baja y que permita que estos costos puedan bajar para la temporada de diciembre y sean más bajos para ofrecer precios más atractivos al consumidor.



¿Se nota la diversificación de proveeduría?

​

Trabajamos para que los insumos colombianos se queden en el país. Además de Brasil, también México es un país interesante para compra de insumos.



¿Cuáles son las expectativas del sector en materia de políticas públicas y las reformas que actualmente se debaten en el país?

​

Estamos pendientes de las reformas y hemos observado que el sector calzado no ha sido escuchado y que representa más de 150.000 empleos directos. Somos una fuerza que dinamiza actividades como las de logística y los insumos.



