Exportaciones de flores ya superan las ventas del 2019

Por la pandemia, el evento más importante de producción de la floricultura colombiana no celebrará en 2021 sus 30 años, ya que con la coyuntura actual se decidió aplazar Proflora, la celebración de la feria de exposición de flores cortadas insignia de Acolflores, pues congrega a expositores y productores locales y de distintas naciones.



“Este año sí estamos haciendo el Concurso de Variedades, le mostraremos a Colombia y al mundo entero las nuevas especies, tendencias y lineamientos para un mercado en el que la calidad, variedad y sostenibilidad de nuestras flores hacen la diferencia”, explicó Augusto Solano, presidente de Asocolflores.



El concurso siempre se realiza en el marco de Proflora, y “ya estaba casi todo vendido para los que iban a exhibir, pero el éxito de la feria lo tienen los compradores internacionales que son cerca de 1.500 personas de 45 países. Sin embargo nuestra responsabilidad y mesura frente a la coyuntura sanitaria y social que atravesamos nos llevó a aplazar su versión 2021 por dos años con tristeza”, apuntó Solano.



El concurso es para productores de flores que también las exportan y para obtentores que son las casas que producen las variedades y las venden a los floricultores para que las siembren y las vendan.



“Es un tema muy estandarizado y atractivo, implica floreros iguales, tallos y para que se haga la comparación en cada categoría, hemos logrado 300 entradas, es decir variedades, y este miércoles premiaremos. Tenemos jueces colombianos y un juez holandés y una canadiense y destacaremos los mejores para promocionar”, apuntó el directivo de Asocolflores.



El gremio está muy feliz por los resultados que han tenido las ventas al exterior. “Lo que hemos visto es que las personas encontraron en las flores un aliciente para sobrellevar el encierro y las ventas crecieron notablemente. Al mes de julio tenemos un incremento del 20% respecto al 2020 y del 15% frente a las ventas del 2019 que es algo muy positivo, sin embargo el gran problema ha sido el transporte aéreo de carga y el marítimo por el aumento en los fletes en ambos casos”, agregó el directivo.



En 2021 con corte a agosto las flores vendieron 1’201.319 dólares y 198.696 toneladas.

De acuerdo con Solano, los costos se han triplicado en algunas ocasiones, pero no se han evidenciado caídas en los meses de verano, cuando las ventas de flores disminuyen.



“Las personas siguieron consumiendo flores, hay una demanda fuerte y unos costos más altos incluso en la operación, porque para proteger a los trabajadores se tuvo que hacer algunos esfuerzos incluso en su transporte pues al tener restricciones de aforo se debió contratar más buses, pero el sector ha podido mantenerse y ha respondido de la mejor manera”, dijo.



MÁS EMPLEOS EN EL SECTOR



Augusto Solano, el presidente de Asocolflores explicó que los trabajos directos en el sector se han mantenido durante la pandemia.



“No hubo un solo despido, incluso han aumentado las contrataciones, estimo que sean cercanas al 5%, el sector da empleo a unas 150.000 personas, todos son formales, en su mayoría son cabezas de familias y no hay una empresa que haya cerrado, pero sí hubo un cambio en el enfoque. Hemos visto que cada una de las firmas se afecta de forma distinta, porque el consumo de flores en casas ha aumentado, pero en el segmento de grandes eventos, como matrimo- nios y demás, y también en algunos restaurantes y en los hoteles el consumo sí cayó en este tiempo”, expuso Solano.



