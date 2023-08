Exportaciones a la UE han crecido 11,5% en 10 años

Después de diez años de que Colombia estableciera su relación comercial, por medio de un Tratado de Libre Comercio (TLC), con la Unión Europea, el balance en este tiempo se muestra positivo para la relación bilateral entre los territorios.



Así como lo destaca la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), en el total de las ventas externas del país, la participación de las exportaciones a este destino pasó de estar en 13,3% en el 2012, a 14% en el 2022.



En el marco del tratado, los principales ventas hacia la Unión Europea que se han potenciado son las del sector no minero energético. Datos de la Asociación muestran que la participación en 2012 de este tipo de comercio fue del 20%, pasando a un 60,1% en el 2020 y terminando en un 35,4% en el 2022.



A pesar de las bajas, este comportamiento se explicó especialmente porque en el 2020, el café y las frutas tuvieron protagonismo y los precios de los minero energéticos habían caído.



En comparación con el 2022, los precios de los energéticos tuvieron un repunte.

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (Mincit), este acuerdo comercial se consolida como una relación permanente y preferencial con el viejo continente, delimitando las reglas de juego en materia de comercio de bienes, servicios y flujos de inversión.



Cabe destacar, que parte de los beneficios del tratado se remonta en la reducción y eliminación de aranceles y barreras no arancelarias a las exportaciones colombianas, con el fin de hacer más competitivos los productos industriales y agrícolas del país.



Por esta razón, con base en lo dicho por Analdex, el aprovechamiento de este acuerdo se mide por la diversificación de las exportaciones a ese destino.



En ese sentido, el Mincit calculó el número de productos exportables desde Colombia, el cual registró totales mayores a los US$10.000 millones en el año previo a la entrada en vigencia del acuerdo (2012).



“Para el caso de la Unión Europea, el número de productos pasó de 732 en 2012 a 816 en 2022, un cambio de 84 nuevos exportables, que representan una variación del 11,5%”, destacan.



Ahora bien, de acuerdo con Javier Díaz, presidente de Analdex, aún queda un camino por recorrer, pero manifiesta que el balance es positivo dado que se ha evidenciado una diversificación de las ventas hacia esa región del mundo.



“Acá el punto importante que debemos mirar es qué tanto han crecido las exportaciones no minero energéticas hacia esa región. Vemos como, entre 2015 y 2022, esas ventas externas crecieron más de 20%, al pasar de US$2.328 millones a US$2.844 millones”, explicó.



Igualmente, el líder gremial aseguró que existen algunos productos que están potenciando sus ventas hacia este territorio, como lo son el aceite de palma, las flores frescas, las frutas frescas y el aguacate.



Así pues las importaciones de la UE a Colombia también variaron del 11,5% en 2012 a 13,9% en 2022. Según Analdex, el año pasado totalizaron US$9.940,5 millones, cifra superior a los US$7,797.3 millones importados en 2021.



Ahora bien, “al analizar los grupos de países, se evidencia que, del total de exportaciones a la UE, los principales mercados en 2022 fueron Países Bajos (creció 7,7% frente a 2012), España (cayó 51,7%), Italia (aumentó 107,3%) y Alemania (incrementó (117,6%)”, apunta la Asociación.



Los pactos ambientales

El territorio europeo ha mostrado diferentes modificaciones en su proceso legislativo en materia de iniciativas relacionadas con la sostenibilidad, que tienen efectos sobre el comercio.



Por consiguiente, el viejo continente empezará una regulación de prohibición de productos que causen deforestación, promoviendo la trazabilidad de los cultivos y el menor uso de agroquímicos.



Respecto a esto, el presidente de Analdex, enfatizó en que “la UE ha sido un socio fundamental para el comercio exterior de Colombia. De igual forma, debemos estar muy atentos a cómo las políticas del Pacto Verde Europeo puedan afectar algunos sectores agroindustriales”.



