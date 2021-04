Balance sobre la renovación de la matrícula mercantil en Bogotá

Pese a las dificultades que ha traído la pandemia, los empresarios de Bogotá y la Región no se rinden. Al corte del 31 de marzo, se realizaron más de 460.000 renovaciones de matrícula mercantil con sus establecimientos de comercio.



El total de unidades productivas renovadas registró una reducción aproximada del 7% con respecto al mismo periodo de renovación de 2019*.



En los 59 municipios de Cundinamarca donde la CCB tiene jurisdicción las renovaciones se presentó un porcentaje superior al del promedio.



Se registró un incremento significativo en el uso de servicios virtuales. Del total de renovaciones, el 94,5% de los formularios se diligenciaron de manera virtual, con un crecimiento del 2,7% frente al 2019. De estos empresarios que renovaron de forma virtual el 67,3% realizaron el pago a través del portal de la entidad www.ccb.org.co, lo que representa un 30% más que en 2019.



Vale la pena destacar el esfuerzo de cerca de 27.480 empresarios que pese a no haber tenido actividad en el 2020 se pusieron al día con la renovación de sus empresas de los años 2020 y 2021. Esto representa un incremento del 300% frente al comportamiento tradicional.



Nicolás Uribe Rueda, presidente de la CCB, aseguró que: “sabemos que los empresarios han pasado por momentos muy difíciles para mantener sus negocios abiertos. Estos resultados de la renovación de la matrícula nos muestran su capacidad de resiliencia y su compromiso por seguir adelante. Desde la CCB estamos comprometidos con la reactivación empresarial y por ello seguiremos acompañando a los emprendedores y empresarios a través de nuestros servicios para impulsar sus ventas, transformar sus negocios y con ello, apoyar la recuperación de la economía. No dejaremos a ningún empresario atrás”.





Los empresarios que renovaron su matrícula mercantil podrán acceder a más de 500 servicios gratuitos para el fortalecimiento, transformación de sus negocios, aumento en ventas, acceso plataformas como Bazzarbog para insertarse en el comercio electrónico, o como Crear, donde brindamos formación y acompañamiento para acceder a créditos para lo cual hay $136.000 millones disponibles con una de las mejores condiciones del mercado para las mipymes.



La CCB continuará acompañando a los empresarios hasta el 31 de diciembre para que logren avanzar en su proceso de reactivación.



*Se compara con respecto al 2019, dado que por pandemia el comportamiento no es comparable con 2020.