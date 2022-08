Bancamía se lanzará a hacer banca grupal

Luis Germán Linares ingresó como presidente Bancamía hace menos de cinco meses, pero ya conocía lo que hace este banco de la Fundación de Microfinanzas BBVA pues en Perú, de donde venía, estaba en la Financiera Confianza, de la fundación, que realiza una función similar, la atención en microcrédito a población en la base de la pirámide.



¿Cómo le ha ido a Bancamía?



Este año estamos finalizando bien porque el negocio en marcha está reaccionando luego de los momentos críticos, pues la pandemia nos afectó. Crecemos por encima del 11% pero no va a ser sostenible para el fin de año y se crecerá entre 6 y 7% en cartera.



¿En qué está enfocado el banco?



El 90% de la cartera es microcrédito con créditos promedio de $5 millones y el mayor componente es el comercio. Hay un efecto pospandemia en lo político, a nivel local e internacional que afecta al comercio. Damos créditos desde $500.000 y el máximo es $120 millones. Trabajamos con la base de la pirámide especialmente mujeres y con direccionamiento fuerte a la zona rural.



¿Cómo los afecta la inflación?



En primer lugar a la población que atendemos. Afecta al banco desde el punto de vista de los costos en arrendamientos y administrativos en general. Los gastos de personal, el incremento salarial que por convención colectiva hicimos recientemente del 11,5%.



¿Y el alza de las tasas de interés?



Es crucial para la población de la base de la pirámide pues se les reducen los ingresos y se les afectan los costos. Los efectos de las tasas en los bancos han ido modificando la parte activa (créditos) y la parte pasiva (depósitos o captaciones, entre otros). Cuando el Banco de la República sube la tasa de interés hay que ir haciendo ajustes en los costos de captación.



Estos costos de captación se reflejan más rápido en los balances que los de la tasa colocación. Los márgenes se estrechan, con lo que el banco puede cubrir sus provisiones o su prima de riesgo. Si esto no se maneja bien puede afectar a la banca pues si se afecta el margen de explotación y no hay con qué cubrir las provisiones va a tener efectos en el estado de resultados.



Así, eso se traduciría en que las entidades financieras van a ser mucho más cuidadosas en dar créditos y podrían restringir productos, que fue lo que pasó con la pandemia, con el cierre de algunas líneas.



¿Bancamía cómo reacciona a eso?



Estamos haciendo planes de austeridad y eficiencia para mejorar el manejo del costo administrativo y desde el punto del margen de intereses estamos cubriendo nuestra liquidez para atender los productos. Los márgenes de crédito se van a apretar por la contracción que va a haber y por eso ese crecimiento del 11% no se va a sostener a fin de año.



¿Qué tan fuerte es la combinación de altas tasas e inflación?



Todos los bancos estamos viviendo esos efectos y más teniendo en cuenta los requerimientos de exigencias legales y por eso será un semestre más apretado.



¿Qué opina del fuerte crecimiento de la cartera? ¿Hay que ponerle cuidado?



Dependerá del ambiente de negocios que haya para que las personas puedan mantener sus flujos y sus negocios, es la dinámica que se esperaría cuando las personas piden créditos y esto que digo es más orientado hacia los bancos de microfinanzas pues le prestamos a la base de la pirámide y que tengan un negocio productivos.



¿Cuánto suma la cartera?



En total es $1,7 billones, de los cuales la mayor parte en microcrédito y el 54% en cabeza de mujeres y con un fuerte componente en zona rural que es del 37%. Es decir, muy enfocados a la equidad de género e inclusión en el sector rural. En total tenemos 1,5 millones de clientes.



¿Y el enfoque del banco?



Fuimos creados para atender a personas en condiciones de pobreza y así nos diferenciamos de la banca y los mismos bancos de microfinanzas. Atendemos población con 85% de vulnerabilidad económica.



En materia de ahorros se cree que las personas en vulnerabilidad no tienen para ahorrar pero sí organizan sus negocios y tienen capacidad de ahorro e incluso de comprar seguros. Lo hacen pues tenemos componentes fuertes de educación financiera pues se les asesora para que no se sobreendeuden y tomen el crédito que realmente pueden pagar. Luego, cuando los incorporamos, les ponemos programas para atender sus negocios.



Tenemos el programa ‘Echemos números’, que fue premiado por la Superintendencia Financiera y busca mejorar las capacidad de gestión de los emprendedores. Hemos atendido a 440.000 personas entre clientes y no clientes del banco.



¿Harán más emisiones de bonos?



Tenemos autorizadas emisiones por $200.000 millones que no se lanzaría todo, pero la situación del mercado presenta una fuerte resistencia a que el inversionista haga portafolios que les permitan generar rentabilidades. Estamos expectante ante eso.



Tenemos los documentos en línea para hacer una emisión de bonos sociales pero cuando se de la oportunidad de mercado.



Además tenemos entidades multilaterales como la IFC, el BID y la CAF que nos permiten tener unos modelos de financiación y tenemos unos US$40 millones de dólares pendientes de hacer esas emisiones con esas entidades.



¿Qué productos novedosos tienen?



Queremos contribuir con seguros agrícolas y créditos de banca grupal, es decir, grupos de personas que se unen para desarrollar un tipo de negocio o para gestionar su propio negocio.



PORTAFOLIO