‘Completamos cinco años como el banco con el mejor servicio’

Diego Fernando Prieto Rivera es el presidente del Banco Caja Social, una entidad que nació hace 111 años y que desde entonces se ha venido caracterizado por su acción social, de inclusión financiera en poblaciones de estratos medios y bajos.



La entidad ha sido reconocida desde hace varios años como un modelo de atención al cliente, de recordación y de recomendación por sus políticas.



¿Cómo les terminó de ir en 2021 y el comienzo de este año?



Muy positivo, pues por quinto año ocupamos el primer lugar en materia de servicio al cliente, que es nuestro eje central, junto con los niveles de satisfacción y recomendación, importantes desde el punto de vista estratégico. Somos el segundo banco en marca favorita y eso tiene que ver con la vocación de acompañar a los colombianos.



En 2021 hubo buenas propuestas de valor a los mercados, con nuevos elementos a los productos y los canales que ayudan a posicionarnos y finalmente desde la perspectiva financiera, que no es simplemente lo que nos mueve. El 2021 fue muy positivo por el crecimiento de ingresos, evolución de la cartera, la solvencia y la rentabilidad y el 2022 arrancó positivo en términos de crecimiento para nosotros y el país, pero el desempleo sigue siendo muy alto, pese a los avances.



En servicio, recomendación y posicionamiento seguimos creciendo, así como en términos de resultados pues suben los ingresos, baja el gasto en provisiones y aumentan la solvencia y la rentabilidad.

¿El aumento de tasas del Banco de la República se transmite rápido?



Desde septiembre el Banco de la República aumenta las tasas para enfrentar el choque inflacionario, que es mundial, y eso tiene que irse trasladando a los diferentes productos. El efecto pleno se verá más adelante.



Las nuevas colocaciones de créditos se van dando a tasas de interés superiores y el saldo total de esa cartera se irá repreciando gradualmente con el tiempo.



¿Cómo va la cartera?



Somos un banco con mezcla distinta a la del sector financiero, pues la composición en la cartera está dominada por la hipotecaria, que es el 50% del total.



Nuestra cartera de consumo es el 25,5%, la comercial el 17,5% y microcrédito es 7%. En vivienda nuestra cartera es distinta a la del sistema pues somos fuertes en sistemas masivos y la principal es Vivienda de Interés Social, que es el 45%.



En microfinanzas somos un banco multisegmento que le damos importancia a la microempresa y ahí tenemos una unidad especializada para acompañar a los microempresarios pequeños y a través de las oficinas servimos a otros microempresarios de un tamaño mayor.



La cartera comercial del banco está orientada a pequeñas y medianas empresas y constructores desarrolladores de vivienda.



Y en materia de consumo tenemos distribuido en partes iguales entre libre destino y libranzas y en este último segmento, especialmente hacia el sector oficial.

Diego Fernando Prieto, presidente del Banco Caja Social, anunció la gratuidad en servicios de la Cuenta de Ahorro Amiga.

¿Cuánto suma la cartera?



Al 31 de marzo la cartera bruta total era $12,9 billones. En vivienda $6,5 billones, en microcrédito $843.000 millones, en consumo $3,3 billones y en comercial $2,2 billones.

El indicador de cartera vencida a febrero era 4,1% con un sistema era de 4%. La cartera en riesgo, es decir la calificada distinta de A, era 7% y el sistema en 8,8%.



En materia de cubrimiento de la cartera vencida estamos por encima de 140%, lo mismo que el total del sistema.



¿Qué políticas de sostenibilidad tiene el banco?



Una institución como la nuestra no está ajena a eso.



Hemos incorporado líneas de crédito a constructores en financiación verde. Estos temas de sostenibilidad e inclusión se dieron desde el comienzo del banco, cuando en 1911 el padre Campoamor llegó a Colombia y les enseñó a los obreros a ahorrar y aunque en esa época no se hablaba de sostenibilidad, es algo tenemos en nuestro ADN.



¿Harán emisiones de bonos?



No. Ya hemos emitido en el pasado y en nuestras necesidades de fondeo en este momento no lo necesitamos.



¿Cómo les fue con la política de apoyar a clientes al inicio Wde la pandemia?



En un primer momento para todos los clientes se les aplazó dos cuotas y asumimos el 50% de los intereses de las cuotas de abril y luego se condonó una parte de los intereses de cuotas de julio. El dueño del banco, la Fundación Social, asumió parte de las cuotas del banco entre junio y diciembre de 2020. Se destinaron $280.000 millones del patrimonio para eso.



¿Cómo ha sido el avance de la digitalidad?



Pasamos de tener 250.000 clientes a 710.000 enrolados en los canales digitales en la app y la página web del banco.



Decidimos que lo digital no es un fin en sí mismo, sino un medio del compromiso con el país y las personas de ingresos medios hacia abajo. Además creamos laboratorios de investigación digital, data y se han hecho inversiones en ciberseguridad.



PREMIOS A LAS MICROEMPRESAS



“Convocamos la 19 versión a la excelencia de las micro y pequeñas empresas para que se postulen al premio que entregaremos con Anif, en reconocimiento como elementos de desarrollo. Hasta el 8 de julio las micro y pequeñas empresas podrán postularse para ser los nuevos ganadores Nuestro objetivo es acompañar y servir para respaldar su progreso que es el progreso de Colombia. En la categoría microempresario el primer lugar recibirá $45 millones, el segundo lugar $25 millones y tres finalistas obtendrán $5 millones, cada uno. En la categoría de pequeña empresa los premios serán idénticos. El trabajo entre ambas instituciones para fortalecer uno de los principales pilares de la economía colombiana como lo son las micro y pequeñas empresas es una muestra del compromiso social, trascendiendo el quehacer del sector financiero”, explicó Prieto Rivera

