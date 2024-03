‘Adaptamos pagos de créditos a la temporalidad de cosechas’

No con frecuencia se crea un banco en Colombia, y menos en épocas de digitalización y auge de la industria fintech.



Pero tras 32 años de trabajar como una corporación de crédito, más bien de microcrédito, Contactar decidió hace cinco años comenzar a hacer el tránsito para obtener la licencia bancaria de la Superintendencia Financiera, que se la otorgó el 20 de diciembre de 2023.



Aunque el primero de marzo comenzaron a ‘colgar’ el nuevo aviso a las 96 oficinas que tiene en 18 departamentos, anoche se hizo la presentación de la nueva entidad bancaria en Pasto, la ciudad en donde hace tres décadas nació.



La entidad nace con 96 oficinas comerciales, impactando más de 700 municipios distribuidos en 18 departamentos del país y trabaja con más de 1.500 colaboradores.



En este escenario se presentó la oferta de crédito, que incluye el AgroCrédito, destinado para productores agropecuarios, y Credinegocio, creado para sectores como comercio, servicios, manufacturas. Así mismo, pone a disposición de emprendimientos más consolidados, la línea mipyme para fortalecer su sostenibilidad y potenciar su expansión.



Además, el Banco Contactar dio a conocer el CDT Productivo como la oferta de inversión que moviliza a quienes tienen recursos para el futuro, quieren rentabilizarlos con propósito.



Paulo Emilio Rivas, presidente del Banco Contactar, habló con Portafolio.



Paulo Emilio Rivas, presidente del Banco Contactar, habló con Portafolio.



¿Qué significa este paso que da Contactar?



Contactar nació en Nariño hace 32 años como una entidad sin ánimo de lucro dedicada al microcrédito a la inclusión financiera, fue creciendo y ya hemos atendido más de 300.000 clientes y esta trayectoria nos llevó a pensar hace unos años y atendiendo la necesidad de nuestros clientes de buscar una entidad bancaria porque ellos siempre nos preguntaban que cómo podían ahorrar o hacer una inversión y surgió la necesidad no solamente por generar productos de ahorro y de inversión, sino también por fortalecer la sostenibilidad de la entidad a través de una norma tan fuerte de un proceso de control tan riguroso como el de la Superintendencia Financiera.



El proceso implicó muchos cambios internos a nivel tecnológico y administrativos y de procesos hasta llegar el 20 de diciembre pasado cuando obtuvimos la licencia de funcionamiento bancaria y el primero de marzo abrimos las puertas como el Banco Contactar.



¿Qué va a tener de diferente Contactar?



Más del 70 % de nuestros clientes son rurales y cerca de un 30 % o 25 % son urbanos, nuestro monto promedio de crédito no supera los $5 millones y realizamos la verdadera inclusión financiera. Nuestros asesores, que suman unas 900 personas, van hasta la cima de la montaña a llevar opciones de crédito, esa es la gran diferencia del Banco Contactar y si bien es cierto hemos realizado inversiones interesantes en tecnología facilitando la digitalización del proceso de crédito para que sea ágil en el análisis y en el desembolso, no hemos perdido la metodología primaria de visitar al cliente, entender sus necesidades de financiación, su capacidad de pago a fin de otorgarle un crédito de una manera responsable y acorde a sus capacidades.



Pero esa operación es costosa...



Sí, es un proceso costoso pero es realmente responsable otorgar una operación de crédito adaptando el flujo de pagos de acuerdo a la temporalidad de la cosecha y eso no lo hace ninguna entidad tradicional, ni fintech porque nuestros créditos, teniendo en cuenta que más del 70% son rurales, los planes de amortización se ajustan a las cosechas de los clientes.



Uno no le puede exigir a un campesino que cultiva, por ejemplo café, que tiene la mitaca y la cosecha grande, planes de amortización mensuales porque no va a poder cumplir y eso solo lo podemos hacer conociendo al cliente y su ciclo de cultivo y nuestro sistema se adapta precisamente a esos ciclos, por eso Contactar durante toda su historia ha tenido la menor cartera vencida del país.



Cerramos el año pasado, siendo un año complejo, el de menor cartera vencida con el 4,9% en el indicador de cartera vencida, lo que se logra conociendo al cliente y entendiendo su capacidad de pago y adecuándole sus planes de amortización de acuerdo al ciclo productivo.



¿En el primer año como banco, cuál es la expectativa?



Los intereses están bajando y mejorará el negocio financiero. En 2023 nuestros indicadores tuvieron buenos resultados, crecimos en clientes y en operaciones de cartera, y además hubo bajo deterioro de la cartera.



¿Qué niveles de tasas tienen?



Son fluctuantes pero siempre hemos estado dentro de los rangos que certifica la Superintendencia Financiera



¿Darán otro tipo de crédito?



Somos un banco de nicho, por 32 años nos hemos especializado en microfinanzas y no vamos a cambiar lo que sabemos hacer.



¿Aparte del ahorro y CDT, cómo se fondean?



Con el sistema financiero, entidades internacionales y emitiremos bonos a final de año.



¿Y en sostenibilidad?



Trabajamos con comunidades indígenas, hacemos educación financiera y hay fuerte presencia de las mujeres en el crédito que desembolsamos: más del 52%.



HOLMAN RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Periodista de Portafolio