Banco de Bogotá fue reconocido como el mejor banco de Colombia

Archivo particular

La publicación Global Finance reconoció al Banco de Bogotá como el mejor banco de Colombia y a su filial BAC Credomatic como la mejor entidad financiera de Costa Rica. En ambos casos fue destacada la estrategia digital de las entidades.



(Herramienta del Banco de Bogotá para acceder a subsidios a la nómina).

Los ganadores de Best Bank Awards de Global Finance son los bancos que muestran mayor solidez ante una crisis como la que vivimos actualmente por cuenta de la pandemia, atendiendo las necesidades de sus clientes en momentos de dificultad y quienes -de acuerdo con la revista- tienen una mejor oportunidad de superar este período difícil de manera saludable y de forma competitiva.



Entre el equipo de jurados que eligieron a las entidades ganadoras para este año, están los editores de la revista, analistas de la industria, ejecutivos y expertos en tecnología, quienes tomaron en cuenta aspectos como la fortaleza y seguridad financiera, el uso inteligente de la tecnología, las relaciones estratégicas, la innovación en productos y servicios, el servicio al cliente, entre otros.



El período de evaluación comprendió del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

“Para Grupo Aval la digitalización es un tema fundamental, estamos cambiando la manera en que interactuamos con los clientes, de una forma más ágil, segura y dinámica. Hace aproximadamente cinco años definimos que la innovación más importante a la que teníamos que apostarle era la transformación digital de nuestras entidades. Estos importantes reconocimientos responden a esta gestión que hemos venido adelantando, impulsando el acceso al sistema financiero y mejorando la experiencia nuestros clientes” destaca Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, presidente de Grupo Aval.



En el caso del Banco de Bogotá, la revista resaltó el portal transaccional y la banca móvil, que le han permitido a la entidad crear experiencias disruptivas para sus clientes, al incluir más funcionalidades y un diseño innovador, volviendo más fáciles e intuitivas las transacciones en los canales digitales.



El proyecto de nuevas sucursales bancarias que la entidad implementó en 2019, también fue un punto a resaltar por parte de Global Finance. Con un concepto revolucionario, el banco introdujo por primera vez en la historia bancaria colombiana, un “store within a store”, a través de #BdBTech, una tienda de tecnología localizada en la sucursal, en alianza con el Grupo Éxito. La oficina también cuenta con la presencia de Juan Valdez, zonas de autogestión, espacios de coworking con wifi gratis y mobiliario confortable y zona para niños.



Las primeras 16 oficinas con nuevo formato han generado cambios sustanciales para los visitantes, como la reducción en los tiempos de atención en caja, pasando de 37 a 12 minutos; la migración de los procesos de vinculación de clientes, a procesos 100% digitales, eliminando el uso del papel; y la solicitud remota de turnos de asesoría comercial o atención en caja, a través de los canales digitales. Además, el 70% de los clientes que solía realizar sus transacciones con apoyo de asesores, han preferido hacerlo a través de las herramientas de autogestión, haciendo más productivo su tiempo mientras permanece en la sucursal.



“Banco de Bogotá fue el primer banco en el país en lanzar productos de ahorro y crédito, adquiribles en menos de 5 minutos desde sus canales digitales. A hoy contamos con el portafolio digital más completo del mercado colombiano conformado por cuentas de ahorro digital, tarjetas de crédito, créditos de libre destino, libranzas y créditos de vivienda. Para mejorar la experiencia de los clientes hemos adoptado la omnicanalidad como base de nuestra transformación digital, así, lanzamos un nuevo formato de oficina bancaria, cuyo diseño tiene tres premisas: la digitalización, la autogestión y la agilidad. Con el reconocimiento que nos hace Global Finance como mejor banco del país, reafirmamos que en el centro de nuestra estrategia están los clientes" asegura Julio Rojas Sarmiento, Chief Financial Officer de Banco de Bogotá y responsable de la transformación digital de la entidad.



En el caso de BAC Credomatic, su estrategia de digitalización logró en 2019, respecto el año anterior, un aumento del 282% en las transacciones en línea y mayores capacidades de innovación, para brindar la oportunidad a sus clientes de autogestionar los trámites bancarios, sin tener que trasladarse a una sucursal, uno de los grandes beneficios para sus usuarios en la coyuntura actual.



“Estamos en un proceso continuo de transformación digital. El año pasado abrimos nuestras primeras sucursales en la región, orientadas a brindar un servicio completamente digital, además fuimos el primer banco centroamericano en incluir un sistema de pagos para que los clientes transfieran fondos entre pares mediante nuestra aplicación móvil, que también ha sido galardonada anteriormente como la mejor en la región centroamericana” indicó Laura Moreno, vicepresidenta de relaciones corporativas de BAC Credomatic.