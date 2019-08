Banco de Bogotá recibió el premio The Banker Tech Projects Award 2019

Como un hito histórico para el sector financiero colombiano fue calificado el otorgamiento del premio The Banker Tech Projects Award 2019, al Banco de Bogotá que fue reconocido en la categoría 'Digital Transformation Technology Project of the Year'.



De acuerdo con la publicación especializada en inteligencia financiera, miembro del grupo Financial Times (FT), este es un reconocimiento a los proyectos en tecnología financiera más innovadores, creativos y exitosos del mundo.



“El ganador de la categoría más codiciada en 2019, fue el proyecto de 'Nueva banca en línea de Banco de Bogotá' (…) Se trata de un proyecto que está cambiando la manera en que el banco interactúa con los clientes, facilitando las transacciones digitales y permitiendo que accedan a operaciones autoadministrables más avanzadas”, según reseña la publicación en su edición de agosto.



“Este es un reconocimiento para nuestros más de 6 millones de clientes bancarios activos, entre Colombia y Centroamérica, que son el centro de nuestra estrategia, y para nuestros colaboradores que hacen posible que logremos de forma exitosa este proceso de transformación", asegura Julio Rojas Sarmiento, Chief Financial Officer de Banco de Bogotá, quien está a cargo de la estrategia de digitalización del Banco, con la que busca generar una mejor experiencia de cliente y conseguir una operación más eficiente.



Para la publicación británica, las mediciones de éxito son un componente crítico en la evaluación de los jueces, compuesto por un panel de expertos.



“Los resultados han excedido significativamente nuestras expectativas. La meta inicial, basada en benchmarks internacionales, era que los productos de venta digitales nos representaran el 25% de nuestras ventas a 2021. A junio de 2019, nuestras cuentas de ahorro digital ya representan el 52% de nuestras ventas totales. Igualmente, nuestras tarjetas de crédito digitales ya representan el 45% de totales ventas de TC”, afirma Julio Rojas Sarmiento, Chief Financial Officer de Banco de Bogotá:



Los aliados al proyecto “Banco de Bogota- New Online Banking”, ganador del premio, son Grupo AVAL, ADL, y ATH.



ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL BDB



Banco de Bogotá, filial del Grupo Aval, trabaja con base en una estrategia en donde el servicio al cliente está en el centro de todas sus decisiones. Así, busca cumplir las calidades demandadas por el mercado: conectividad 24/7, personalización, conveniencia, simplicidad, transparencia, seguridad, y más que nada, soluciones.



La entidad financiera encontró en la digitalización una herramienta óptima para generar una mejor experiencia de cliente y conseguir una operación más eficiente. Estas dos palancas se traducen directamente en: mayores crecimientos, menor churn (porcentaje de clientes o suscriptores que dejan de utilizar los servicios que ofrece una empresa), mejor calidad de crédito y un mejor indicador de eficiencia, ingredientes claves para incrementar el Return on Average Equity (rentabilidad financiera). Además, la estrategia digital contribuye de forma significativa a la bancarización e inclusión financiera en el país, permitiendo que, cada vez más colombianos accedan a los beneficios del sistema financiero, desde cualquier rincón del país.



Para el Banco de Bogota, la incursión en la digitalización representa un proyecto con expectativas altas y una inversión significativa. El Banco de Bogotá invierte en tecnología casi el 25% del gasto + CAPEX total, lo que equivale a cerca de US$500 millones anuales en los estados financieros consolidados. Así, por la manera como se ha estructurado y fondeado el proceso de digitalización, éste ya contribuye positivamente a la utilidad neta del Banco.



El proceso de transformación digital del Banco inició desde adentro con el apoyo de su talento humano. En 2017, se constituyó el Laboratorio Digital, un escenario disruptivo, exclusivamente enfocado en la construcción y ejecución de la estrategia digital, que trabaja permanentemente con todas las áreas del Banco y el Grupo Aval para lograr una implementación exitosa. Inicialmente, el Laboratorio se enfocó en crear un ecosistema digital de productos y servicios para el segmento de persona natural, el cual se está replicando para los clientes de empresas.



El Banco fue la primera entidad en Colombia en lanzar productos de ahorro y crédito 100% digitales, gestionables en cinco minutos o menos, desde cualquiera de los canales disponibles, convirtiéndose en referente de la banca digital en el país. En un inicio, con base en benchmarks internacionales, la entidad financiera se trazó como meta que los productos digitales representaran el 25% de las ventas totales a 2021. A junio de 2019, la cuenta de ahorro digital representa el 52% de las ventas totales y las tarjetas de crédito digitales representan el 45% en las ventas totales de TC, superando significativamente las expectativas.



Para complementar el ecosistema digital y acompañar a los clientes en su jornada de punta a punta, el Banco ofrece la banca virtual para web y banca móvil. Estos canales permiten hacer varias transacciones, incluyendo, entre otras, transferencias, pagos y retiros de manera simple y rápida. El Banco de Bogotá cuenta con más de 2.4 millones de clientes bancarios en Colombia y Centroamérica que aprovechan estos canales mensualmente. Por estos canales, la entidad observa crecimientos de más del 20%, lo que demuestra el atractivo de la banca digital para el día a día de los clientes.



Adicional a los esfuerzos para transformar los canales front, Banco de Bogotá ha emprendido un ambicioso proyecto para digitalizar y automatizar los procesos en el Back office del Banco. En este frente ha digitalizado el expediente del cliente de persona natural y está implementando un plan de automatización que robotizará más de 100 procesos entre 2019 y 2020.



SOBRE THE BANKER



The Banker es una de las publicaciones económicas y financieras más prestigiosas del mundo. Editada en Londres y miembro del grupo Financial Times (FT) es, desde 1926, referente editorial y de inteligencia financiera por su precisión, autoridad e integridad. Por 17 años, The Banker Tech Projects Awards ha reconocido las mejores innovaciones en tecnología financiera del mundo que ilustran el uso innovador, transformador y creativo de la tecnología.