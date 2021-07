Banco de Occidente y su apuesta por la sostenibilidad

El Banco de Occidente, que lleva tres décadas con su programa de sostenibilidad ambiental Planeta Azul, anunciará una alianza con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y prevé lanzar otros productos sostenibles en el futuro.



(Lanzan iniciativa para promover divulgación de prácticas sostenibles).

La entidad presenta este miércoles la tarjeta de crédito Credencial - Unicef, un nuevo producto financiero con propósito social que le permitirá a las personas contribuir al bienestar y desarrollo de la niñez colombiana con el programa de agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés) de esta organización, para llevar agua potable, insumos para su almacenamiento seguro, saneamiento y capacitaciones en las prácticas clave de higiene a poblaciones rurales de las zonas vulnerables del país.



De acuerdo con César Prado Villegas, presidente del Banco de Occidente, “para apoyar esta iniciativa, basta con que los tarjetahabientes realicen compras con esta tarjeta y el banco se encargará de donar el 0,5% de total del valor de estas realizadas por el cliente”. A través de esta alianza se espera llegar a más de 200.000 personas.



(Las empresas deberían optar por la innovación social corporativa).



“Ese programa está previsto para todo el territorio y en donde haya mayor afectación en acceso de agua y saneamiento y el primer lugar que se beneficiará es el departamento de la Guajira".



El directivo dijo que se espera que en 5 años al menos el 15% de la facturación del banco con tarjeta de crédito se haga con ese plástico y esos recursos de la donación podrían ser de $12.000 millones.



La tarjeta no tendrá cuota de manejo por un año, a los clientes se les darán bonos de bienvenida de $40.000 pesos y la donación no les va a costar nada.



Prado dijo que en Colombia hay déficit en acceso a agua y saneamiento básico en varias regiones. En el indicador de agua potable en zona rural, refleja que Colombia es la nación con la cobertura más baja en zonas rurales entre los países de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), pues este dato determina que por cada 100 personas que viven en el área rural, 46,4% acceden a agua potable, 2 millones de personas no tienen sistema sanitario ni letrinas.



PRODUCTOS SOSTENIBLES



Prado dijo que el Banco de Occidente tiene una linea de crédito para vehículos eléctricos e híbridos y con la intención de fomentar la sostenibilidad se está repensando la estrategia de los productos verdes para financiar iniciativas como parques eólicos y de energías renovables y hacer emisiones de bonos verdes.



Adicionalmente, dijo que al final del 2021 se completarán cuatro años de proceso de digitalización en los que se habrán invertido US$30 millones.



Mencionó que Occiauto Digital fue el primer producto de ese tipo para carros que se puso en el mercado, lo mismo que aplicaciones en banca mayorista. Asimismo, Banco de Occidente tiene una tarjeta de crédito digital, cuenta de ahorros digital y avances en los canales logrados con el laboratorio digital y se espera lanzar la bancamovil.



Dijo que también hay un crédito de libre inversión digital y posibilidad de hacer inversiones digitales con la Fiduciaria de Occidente en fondos de inversión, soluciones digitales para crédito de vivienda y para empresas y “queremos salir con un producto para pymes”.



Sobre la reforma tributaria aseguró que la expectativa del Gobierno es conseguir al menos “el 1,2% del PIB, un monto importante, pero va a estar enfocada en los mismos contribuyentes, las grandes empresas y personas de ingresos medios y altos. En el Marco Fiscal hay otros supuestos de ingresos y la posibilidad de controlar la evasión pero dada la situación fiscal por la pandemia el país va a tener que enfrentar una nueva reforma pronto”, dijo.



Aseguró que tienen una visión optimista pues “el crecimiento de la economía va a ser del orden del 7% y tal vez más. Si fuera así, se podría recuperar algo de la caída del 2020”.



“Somos conscientes que el ajuste ha sido complejo y no entraremos en plena normalidad sino hasta el otro año”, aseguró.



Dijo que “hay una grata sorpresa con la cartera pues los clientes han sido cumplidos y eso se va a reflejar en las cifras”.

​