Banco Falabella responde por supuesto acoso laboral a empleada

En una sucursal del banco Falabella se registró un escándalo cuando una de sus empleadas aprovechó la masiva presencia de clientes para expresar públicamente que era víctima de un supuesta explotación laboral.



(Lea: EPM anunció medidas especiales para enfrentar tarifas de energía).

El momento quedó registrado en un video que grabó uno de los clientes presentes.



“Qué hace este banco con estas jornadas extenuantes que tenemos de domingo a domingo, trabajando como si estuviéramos remunerando; nos está sacando enfermos y no nos van a aceptar en otros trabajos”, dijo la trabajadora.

Sin embargo, llamó la atención que las acusaciones señalaban que el banco le cobraría seguros que sus afiliados no habían solicitado, en especial a los que tienen créditos activos.

“Ustedes en la tirilla de pago no saben qué es lo que están pagando. Exija su extracto porque les están metiendo seguros y sus deudas no bajan. Este banco no piensa en el tiempo de ustedes”, fueron las palabras de la mujer.

La trabajadora también señaló que en 2018 fue demandada por Falabella y la intentaron despedir por este tipo de acusaciones. Sin embargo, habría ganado el caso ya que un juez afirmó que podía realizar las reclamaciones.



(Además: Por qué las tarjetas de crédito tienen diferentes colores).

“Fui denunciada por Banco Falabella en 2018, donde me querían sacar por hacer este tipo de intervenciones, pero ¿qué dijo el juez laboral? que sí podía hacer este tipo de intervenciones y el banco no me pudo despedir”, puntualizó.

La respuesta de Banco Falabella

Archivo Portafolio.co

Ante las críticas que la entidad ha recibido a través de redes sociales, emitió un comunicado desmintiendo las afirmaciones de la funcionaria. Recalaron que no tienen extensas jornadas laboral y que se preocupan por el bienestar de sus trabajadores.

“Los horarios laborales de nuestros colaboradores se rigen de acuerdo a lo contractualmente pactado y con los límites legales previstos, según lo exigido en la legislación vigente”, menciona el comunicado oficial.

“Quienes trabajan días domingo y festivos cuentan con sus respectivos días de descanso en la semana, tal como exige la ley […]. Incluso, generamos espacios de descanso adicionales a los legales”, agrega.



(Lea: ¿Tributaria no tuvo en cuenta a emprendedores?: estas son las críticas).

Junto a ello, el banco resaltó la transparencia que existe en la relación entre la entidad y el cliente pues, según ellos, cada persona es informada sobre las deducciones que se realizan en sus cuentas.

“En línea con la transparencia de nuestros procesos, los clientes reciben notificaciones cada vez que adquieren un nuevo servicio, como pólizas o seguros asociados”, aclararon.

PORTAFOLIO