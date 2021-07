La transformación de Finandina: se vuelca a productos 100 % digitales

Orlando Forero Gómez es economista egresado de la Universidad del Rosario y durante los 10 años que lleva en la gerencia general del Banco Finandina ha sido el líder de la transformación digital e innovación que tiene a la entidad, con más de 1.050 empleados en el país, como uno de los bancos digitales que han acelerado su crecimiento en medio de la pandemia.



Finandina era conocida por financiar compra de vehículos, ¿cuándo se convirtieron en banco y además digital?



Pasamos de compañía de financiamiento a banco a finales de 2011 y seguimos con el foco de ser fuertes en financiación de automotores y luego migramos hacia otros focos de negocio. Hoy nuestro 'stock' de crédito de vehículos es en número cerca del 35% y el restante son créditos a personas y tarjetas de crédito. En 2017 fortalecimos la banca digital de personas.



La operación en las nuevas líneas de negocio es 100% digital. En pocos minutos podemos aprobar una tarjeta digital. Y los créditos hasta de $100 millones son digitales. En los créditos de carros aún debemos recurrir al proceso de improntas de manera manual.



¿Qué productos digitales lanzaron?



Tenemos tarjeta de crédito digital, cuenta de ahorro digital, crédito de consumo hasta $100 millones. Queremos ser banco 100% digital en los tres productos, dando poder al cliente. Por ejemplo, con las tarjetas que el cliente pueda ir a cualquier país y usarla sin necesidad de notificarle a una persona para que se la activen. Que se pueda cancelar una cuenta de ahorro, sacar el dinero o transferir totalmente gratis y que se consigne en donde el cliente lo prefiera.



¿Y qué tienen planeado para el futuro?



Vamos adelante con un CDT digital y libranza digital, que en la actualidad es física. Pronto lanzaremos crédito hipotecario y seguiremos fortaleciendo el de vehículo, pues se necesitan aún procesos físicos y queremos que sea más digital. Ojalá se pueda hacer realidad la notaría digital para que los trámites no sean presenciales. Hay un proyecto de ley en la Cámara de Representantes para permitir que se hagan los traspasos, inscripciones y levantamientos de garantías de manera digital. Sin embargo, en eso hay resistencia y no va a ser fácil que se haga realidad.



¿Qué representa ser una empresa BIC?



En nuestra estrategia de ser un banco sostenible buscamos tener un triple impacto de maximizar el capital de los accionistas en el largo plazo, comprometidos con el medio ambiente y las comunidades. Dijimos que nos salíamos de la ciudad (Bogotá) y nos fuimos para Chía (25 kilómetros al norte de la capital). Contratamos gente de la zona, buscamos principalmente mujeres o jóvenes para su primer empleo o madres cabeza de familia.



También analizamos cómo eliminar el uso de tóner y papel. Hoy usamos el 30% de esos productos de hace cinco años.



La otra decisión es convertirnos a empresa BIC y certificarnos cómo empresa B. Por eso nos acogimos a las normas legales del Ministerio de Comercio Industria y Turismo para este efecto. Además, hicimos una reforma estatutaria para cumplir los reglamentos y normas de los compromisos en cinco dimensiones: empleados, proveedores, clientes, medio ambiente y buen gobierno corporativo.



El otro componente es ser empresa B para lo que estamos en proceso de certificación internacional a nivel mundial. Las empresas o el sistema B es como un ISO en el que hay un triple impacto en gobierno corporativo, sostenibilidad y grupos de interés.



El tercer camino en la misma línea de sostenibilidad es que remitimos a la ONU nuestra intención mediante una comunicación de adherencia al Pacto Global de Derechos Humanos con lo que esperamos cumplir con los estándares para ejecutar las mejores practicas de Derechos Humanos.



¿Cómo ha sido la evolución del Banco Finandina en la pandemia?



Hay tres elementos claves de cara a la coyuntura. El primero es que la Superintendencia Financiera fue flexible y oportuna en las normas que expidió para que las entidades pusieran unas condiciones flexibles a los deudores.

Los colombianos en general han aprendido a cuidar sus obligaciones financieras. El banco es moderado y ha estudiado uno a uno con sus clientes su situación particular. La última semana de marzo del año pasado vino la pandemia y pensábamos que no nos duraba mucho y todo eso fue muy negro, pero fue positivo por la contención que se logró en los indicadores de cartera.



¿Cómo está la calidad de la cartera del banco?



Los indicadores de cartera no son tan complejos como los que se esperaban. Hemos acompañado a los deudores y se han contenido las pérdidas, aunque podría haber afectaciones moderadas en el futuro. El indicador de calidad está en 5,2%, el nivel promedio de la industria. Creo que el vigor de la economía y las proyecciones de crecimiento del 7% del PIB, como dice Fedesarrollo, inducen a creer que va a reactivarse rápidamente la economía.



¿Cómo les ha ido este año?



Vamos en más de 95% de desembolsos del 2020 y eso genera crecimiento. Hoy en día, llevamos $830.000 millones de desembolsos. Alguna cartera podría afectarse pues se han cerrado negocios y va a ser difícil recuperar el empleo rápidamente. La pérdida del grado de inversión no es la debacle y ya lo vivimos. Habrá un mayor costo financiero. Pese a que la inflación está con tendencia alcista, ojalá el Banco de la República no suba las tasas sino hasta el primer trimestre del otro año.



