Banco Itaú se enfocará en clientes con buenos perfiles de crédito

El Banco Itaú Colombia recientemente dejó de acompañar su nombre con el de Corbanca y anuncia un plan de expansión en el país, de la mano de su casa matriz en Brasil y Chile.

En entrevista con Portafolio, Baruc Sáez, presidente del Banco Itaú Colombia, habló sobre cómo ven el panorama para este año.

¿En qué consistió el cambio de nombre al eliminarse Corbanca?

El cambio de nombre responde a la adquisición de Corbanca en Chile entre 2015 y 2018. Con la salida de los minoritarios en 2022 sacamos el nombre Corbanca y lo pusimos a tono de nuestra matriz en Brasil y Chile. Ademas, Itaú es la marca más potente de América Latina. En el ranking mundial Global 500 es el 250 y en Lationoamérica es la primera.

En un 99,5% somos una filial de Itaú Chile y a su vez Itaú Chile es 65% del grupo Itaú Unibanco y hay acciones flotantes en Nyse y en la Bolsa de Chile.

¿Cómo les fue en 2022?

A septiembre registrábamos utilidades por $50.000 millones, lo importante es que a diferencia de otros años los resultados son más sostenibles y recurrentes. Ya entramos en una senda de mejoría de resultados frente a los de años anteriores.

El año pasado hicimos una inversión digital importante. Pero más allá del panorama económico, este año puede ser mejor, ya que venimos de una base baja que da para mejorar. Ya vienen números más consolidados y la ambición es seguir creciendo.

¿Cuál es la estrategia con los clientes?

Vamos a hacer una profundización de los clientes, ya que tenemos una base sana de 400.000 con un buen perfil de crédito. Queremos ofrecerles no solamente crédito sino inversión, CDT, así como productos de ahorro. La estrategia de crecimiento siempre está. Debemos tomar esa base de clientes de muchos años, que fueron leales con los bancos anteriores, y ahora con Itaú.

Lo que vamos a cuidar mucho es la calidad crediticia y enfocarnos en clientes de buenos perfiles de crédito y que quieran inversión. Asimismo, vamos a fortalecer la banca mayorista.

¿Qué otros productos tienen en la carpeta?

Hoy los productos son digitales. En CDT el 80% son digitales, así como los fondos digitales que ya están en Brasil y Chile.

¿Cómo está la cartera de créditos?

La vencida a 30 días en 5% y en el consolidado en 5,72%. Estamos detrás de los clientes para cuidar que no haya deterioro.

¿Este año puede haber deterioro en la calidad de la cartera?

Todavía no, pero no somos los únicos en decirlo y me parece que es algo que pasará naturalmente con el alza de tasas y el deterioro de la economía, las carteras afectadas van a subir. En Colombia las carteras son sanas, pero se pueden impactar un poco.

¿Cómo es la composición de la cartera?

Entre el 60 a 65% en empresas y el 35% en consumo y vivienda.

¿Cómo va a ser el 2023?

Con estas tasas altas y con carteras sanas, claramente hay que tener cautela en el otorgamiento de créditos a los sectores que se pueden ver afectados por las tasas y los que estén llegando a un límite.

Lo que nosotros hicimos es posicionarnos para comenzar a crecer. Para 2024 y 2025 sí tendremos cifras récord.

Este año es de cautela. No se si la demanda de crédito sea alta pues va a estar afectada por la desaceleración y las altas tasas de interés.

PORTAFOLIO