Bancolombia abre línea de crédito para recuperación de empresas

Según datos de Confecámaras, Colombia cerró 2020 con 1.473.295 micro, pequeñas y medianas empresas. En el caso de las mipymes, el 62% tuvo dificultades para acceder a financiación, según Colombia Fintech, hecho que impactó a miles de familias con la pérdida de empleo formal.





Ante este panorama Bancolombia pondrá a disposición de este grupo de clientes una bolsa de recursos por $13,5 billones con lo que se pretende dar solución a necesidades de financiación a 400.000 pymes y negocios independientes.



Estos recursos llegan luego de un 2020 en el que Bancolombia destinó más de $14 billones en créditos para acompañar las necesidades de 91.000 pymes y negocios independientes, así como las medidas de apoyo traducidas en periodos de gracia y prórrogas por un saldo de $3,5 billones.



“Tenemos que ser parte de la solución y poner todas nuestras capacidades al servicio de los colombianos. Las pymes, que representan el 98% del total de empresas en el país y que aportan alrededor del 40% del PIB colombiano, son determinantes en nuestro compromiso con la reactivación”, expresa Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, quien agrega que “esta línea especial está dirigida a aquellas pymes y pequeños negocios que han sido más afectados por los efectos de la pandemia y que requieren de un apoyo adicional que les permita acceder a crédito con requisitos más flexibles para mantener su operación y conservar el empleo formal”.



¿CÓMO FUNCIONA?



Los clientes tienen dos alternativas para acceder a los recursos:



Una, corresponde a los cupos preaprobados disponibles para desembolsar a 400.000 clientes por un valor de $13,5 billones. Los desembolsos podrán realizarse en sucursales físicas, comunicándose con un asesor, o a través de la App Personas, Sucursal Virtual Personas, App Pymes y Sucursal Virtual Pymes.



La otra, corresponde a una bolsa especial por $100.000 millones para beneficiar a unos 4.500 clientes adicionales que, por sus condiciones económicas o de funcionamiento, no han podido acceder a crédito y necesitan recursos para sacar su negocio adelante. Para ellos la organización hará un estudio uno a uno, considerando sus particularidades y haciendo un esfuerzo desde las condiciones y requisitos solicitados para poder acompañarlos con un nuevo crédito. Esta modalidad está dirigida a clientes que no cuentan con cupos preaprobados y requiere el respaldo del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para el desembolso. Los interesados en esta opción podrán solicitarla a través de un asesor en las más de 660 oficinas del país.



¿CÓMO SABER SI TIENE EL PREAPROBADO?



Previo análisis y a partir del conocimiento de nuestros clientes, la organización ya cuenta con 400.000 preaprobados disponibles. Estos pueden ser visualizados a partir de hoy por el cliente a través de los diversos canales digitales que usualmente consulta: App Personas, Sucursal Virtual Personas, App Pymes o Sucursal Virtual Pymes. También podrá comunicarse a la Sucursal Telefónica o dirigirse a una oficina y verificar si es beneficiario del crédito bajo esta modalidad. Si no lo es y necesita acceder a esta bolsa de recursos, deberá establecer contacto con un asesor por cualquiera de los canales de atención ya mencionados.



“Una de cada dos pymes del país ha confiado en nosotros como su banco, por eso, tenemos el reto de seguir profundizando en las soluciones para ellos, escuchándolos y entendiendo su realidad”, puntualizó Mora, añadiendo que “el esfuerzo ha sido importante, pero no podemos desconocer que aún no alcanzamos a cubrir las necesidades de todos. Seguimos trabajando en encontrar soluciones para entregar servicios financieros y no financieros que aseguren que la reactivación económica se dé en todos los sectores de forma acelerada y sostenible”.