Bancolombia distribuirá $3,4 billones en dividendos entre accionistas

La asamblea de accionistas de Bancolombia aprobó este viernes la distribución de dividendos por $3,4 billones, equivalente al 50% de las ganancias totales obtenidas durante el 2022, decisión que se tomó para retribuir la inversión de los socios de la entidad financiera y al mismo tiempo buscando fortalecer el patrimonio de la entidad bajo el entorno actual.



De esta forma, más de 37.000 accionistas, entre personas naturales colombianas y del exterior, empresas, fondos de inversión locales y extranjeros, y los fondos privados de pensiones con sus 18,6 millones de afiliados, tendrán un dividendo de $3.536 por acción, que aplicará tanto para las acciones ordinarias como para las preferenciales.



Si bien durante el encuentro anual de accionistas hubo una proposición de hacer el pago mensual en la primera parte del año debido a la situación de menor dinámica económica, la decisión mayoritaria fue pagar cuatro cuotas trimestrales de $884 por acción, los días 3 de abril, 4 de julio y 2 de octubre de 2023, y la cuarta cuota la recibirán el 2 de enero de 2024.



Juan Carlos Mora, presidente del Grupo Bancolombia, explicó que si bien es entendible esta solicitud, el giro bajo estas cuotas trimestrales permite un mejor manejo de los flujos de liquidez y para la gestión de tesorería es más conveniente.



Coyuntura externa

El directivo señaló que, si bien hay una incertidumbre por el impacto de la situación financiera de algunos bancos en Estados Unidos y del Credit Suisse en Europa las acciones de entidades financieras han bajado, la situación está lejos de ser similar a la crisis que se desató en el mundo en el 2008, cuando la quiebra del banco de inversión Lheman Brothers desató una crisis financiera global.



Explicó que ese entonces los indicadores de capital de las entidades estaban en 4% y hoy están entre 12% y 13%. “Es un tema localizado. Lo de Credit Suisse es una mala coincidencia, ya que esta entidad venía de una reestructuración de año y medio. El accionista no podía inyectar más del 10% por la regulación”, añadió Mora.



Y precisó que, en el caso del país se ha gozado de la fortuna de tener una regulación muy buena, reconocida en América Latina y eso permite una gestión muy positiva.

“La mayoría de bancos estamos concentrados en gestionar la cartera. En Bancolombia las inversiones son para gestionar liquidez y no en posición propia. Los activos son la cartera y no la inversión de liquidez”, recalcó.



Por otra parte, la reunión de accionistas reeligió a la Junta Directiva actual para el periodo 2023-2025.

PORTAFOLIO