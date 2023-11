Bancolombia, con inconvenientes: qué está pasando con el banco

En la madrugada de este domingo 12 de noviembre, Bancolombia, uno de los bancos más grandes e importantes de Colombia, registró un incidente técnico que afectó el funcionamiento de sus canales virtuales.



La situación generó que los usuarios no pudieran retirar dinero de los cajeros, no pudiera usar la aplicación del banco, no pudieran realizar pagos digitales y hasta que las claves personales se bloquearan.

Al respecto, Bancolombia aseguró que, apenas tuvo conocimiento del problema, empezó a trabajar en su solución. No obstante, hacia el mediodía, informó que algunos arreglos "tomarán un tiempo".



Sobre el dinero en las cuentas, que es quizás el tema que más puede preocupar a los usuarios, el banco dio un parte de tranquilidad y dijo que está seguro.

Lo que ya se arregló

Bancolombia informó que algunos servicios se han restablecido: ya se pueden usar las tarjetas como medio de pago y también se puede retirar dinero de los cajeros o corresponsales bancarios.

"Si intentaste entrar a los canales y tu clave apareció bloqueada, estos bloqueos ya fueron levantados y puedes usar tus tarjetas sin problema", complementó.

El banco pidió excusas a sus clientes por "la incomodidad que nuestra falla representa" y dijo que trabaja para que se puedan "utilizar todos nuestros servicios lo más pronto posible".



