Bancolombia cumple 25 años en Wall Street

Con su llegada el 25 de julio de 1995 a la Bolsa de Valores de Nueva York, Bancolombia (entonces conocida como Banco Industrial Colombiano) se convirtió en la primera empresa nacional en ingresar al mercado bursátil más grande del mundo.



(La carta del presidente de Bancolombia a sus clientes).

Este paso significó el inicio de la evolución de una entidad que para entonces contaba con activos por USD 1.850 millones, unas 40 sucursales, 250.000 clientes y ostentaba apenas el sexto puesto en la participación de mercado.



El primero de los cambios fue la adaptación de sus capacidades al cumplimiento de los requisitos exigidos a las empresas inscritas en NYSE en materia de reporte de información y de transparencia, lo que trajo consigo la definición y adopción de un modelo de gobierno corporativo de talla mundial.



(Bancolombia habilita línea de WhatsApp para resolver dudas).



De acuerdo con la compañía, en 25 años, sus activos han crecido 128 veces, sus clientes llegan a más de 14 millones, sus sucursales a más de 680 y como uno de los líderes en el mercado colombiano.



En la NYSE, las acciones de compañías extranjeras son conocidas como ADR (American Depositary Receipt) y cada uno es un certificado que equivale a un número de acciones de la empresa.



Cada ADR de Bancolombia equivale a cuatro acciones preferenciales. Tener sus acciones disponibles en esta bolsa le permitió a la entidad estar en el radar de los inversionistas extranjeros, no solo como alternativa de inversión, sino como una especie de ‘termómetro’ sobre Colombia.



Para muchos inversionistas, de hecho, la acción de Bancolombia se convirtió en su primer acercamiento con el país. Al contar con una amplia base de inversionistas internacionales, el ADR de Bancolombia es el de mayor negociación entre los de las empresas colombianas que allí se transan.



Además, sus acciones están entre las más líquidas de la Bolsa de Valores de Colombia, lo que le da un peso importante en la canasta de acciones y la convierte en un buen indicador del desempeño bursátil local.



"Bancolombia es una de las más de 2.400 compañías inscritas en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es una gran plataforma de negocios. No obstante, tal presencia es ante todo un vehículo para que Colombia sea visible como destino de inversión ante los ojos de los grandes administradores de fondos extranjeros”, dijo Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.



Hoy, con presencia además de Colombia, en Panamá, El Salvador y Guatemala, Bancolombia opera en todos los segmentos de clientes con una oferta que va más allá de la banca tradicional y que evoluciona para crear ecosistemas que le permitan estar de una manera más contundente y conveniente en la cotidianidad de las personas con servicios que ahora trascienden el ámbito financiero.



“Cada una de estas acciones se encuentra fuertemente anclada a nuestro propósito de promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Esto implica garantizar que nuestro actuar tenga como referente el apoyo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo el entendimiento de que no existe mayor tarea para las personas y las organizaciones que construir un mundo mejor”, concluye el directivo.