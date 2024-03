Minoritarios de Bancolombia pidieron subir el dividendo con base en la inflación

Durante la reunión anual de accionistas de Bancolombia, algunos socios minoritarios plantearon que se aprobara un aumento de dividendo en el mismo porcentaje de la inflación, para preservar el poder adquisitivo del monto a recibir en comparación con el de 2023, pero luego de varios minutos de votación y deliberación, la propuesta fue derrotada por mayoría casi absoluta.



Lo anterior porque el 99% de las acciones representadas votaron a favor de la propuesta de la administración de mantener el dividendo igual que el del año pasado, en tanto que el 0,22% votó en contra, más otro porcentaje pequeño de unas abstenciones.



Precisamente, esto desató críticas de algunos accionistas minoritarios, toda vez que se cuestionó a la administración porque mientras el dividendo se mantuvo sin aumento o por lo menos ajustado por inflación de 2023, la remuneración de la junta directiva de la compañía tuvo un aumento de inflación más un punto porcentual para el 2024.



Sin embargo Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, explicó al respecto que al ser una entidad que opera a nivel internacional, se han detectado deficiencias en este aspecto de la remuneración de los miembros de la junta en comparación con la de otras sociedades analizadas, las cuales era preciso corregir.



Dividendos iStock



Y, de forma enfática, recalcó que no se puede comparar un dividendo de $3,4 billones con el tema de la remuneración de la junta directiva. “Las juntas directivas en Colombia no son competitivas a nivel internacional y no podemos darnos el lujo de no tener la mejor junta a la cual podemos acceder”, señaló Mora al recordar que no hay una acción en Colombia que hoy esté entregando el 57% de las utilidades.



“Los $3,4 billones no es algo menor”, agregó al precisar que en otras entidades del sector los dividendos bajaron hasta 50% y que esa suma es dinero que entra, por diferentes canales a la economía. Así, los 39.540 accionistas de Bancolombia, entre los que se encuentran los fondos de pensiones que administran el ahorro de más de 19 millones de trabajadores colombianos,

recibirán la suma mencionada, por medio de un dividendo de $3.536 por cada acción.



Cabe recordar que Bancolombia entregará a sus accionistas vía dividendo el mismo

monto por acción del año anterior, a pesar de la disminución de casi 10% en las utilidades

obtenidas durante 2023.



Según la compañía, esta decisión pone en el centro la responsabilidad que tiene con sus

accionistas de mantener una adecuada estructura de capital que le permita atender el

crecimiento esperado del negocio, así como un nivel óptimo de solvencia que esté por

encima de los estándares regulatorios.



El pago de dividendos aplica tanto para las acciones ordinarias como para las

preferenciales, y se realizará en cuatro cuotas trimestrales de $884 en las siguientes

fechas: 1 de abril, 2 de julio, 1 de octubre de 2024 y 2 de enero de 2025. El periodo

exdividendo estará entre los cuatro días hábiles bursátiles anteriores a cada fecha

trimestral de pago, incluyendo ese día. .



Por otra parte, la Asamblea aprobó la constitución de una reserva ocasional por $2,6

billones para el fortalecimiento patrimonial y el crecimiento futuro de la entidad, al igual

que una reserva ocasional a disposición de la Junta Directiva para donaciones a

proyectos de beneficio social por $33.000 millones.

