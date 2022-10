Bancolombia reafirma aumento de inversión para desarrollo sostenible

El sector privado no debe concentrarse únicamente en el corto plazo, sino reforzar su compromiso de movilizar más recursos hacia el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), fue uno de los mensajes de Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia, durante la cuarta reunión de la Alianza Global de Inversionistas para el Desarrollo Sostenible (GISD), grupo de 30 líderes empresariales del mundo que fueron convocados por el Secretario General de Naciones Unidas para movilizar más inversión hacia los ODS.



“América Latina es una de las regiones más afectadas por la inequidad y el cambio climático, entre otros aspectos”, señaló el presidente de Bancolombia, y añade que “esta situación, sumada a una coyuntura desafiante, nos invita a fortalecer el trabajo coordinado entre distintos actores para canalizar recursos orientados a impulsar transformaciones en la economía hacia actividades más sostenibles, que se reflejen en un entorno mejor para el largo plazo y bienestar para todas las personas”.



Precisamente, GISD estima que, anualmente, hay una brecha de USD$3,7 billones en el financiamiento de esa agenda global en los países en desarrollo, por lo cual insiste en la importancia de trabajar con el sector público, entidades multilaterales y demás actores sociales para el desarrollo de soluciones de inversión innovadoras que sean sostenibles para el largo plazo.

Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia Cortesía Bancolombia

Bancolombia, la única empresa colombiana y el único banco latinoamericano en GISD, lleva varios años alineado con los ODS, a partir de su propósito de promover desarrollo sostenible para el bienestar de todos, por medio del fortalecimiento del tejido productivo, la construcción de ciudades y comunidades sostenibles y la inclusión financiera.



Bajo estos frentes de acción, la organización ha incorporado aspectos ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en su actividad como empresa y como entidad financiera.



De hecho, desde 2020 ha desembolsado más de $86 billones hacia actividades que también incorporen esos criterios, y tiene una meta de $500 billones para esta década.



Además del GISD, la entidad financiera trabaja con otras organizaciones locales e internacionales como CFLI Colombia, iniciativa liderada por Michael Bloomberg, enviado de la ONU; Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), alianza de instituciones financieras para combatir el cambio climático, entre otros. Adicionalmente, se ha adherido a más de una docena de protocolos internacionales para desarrollar acciones en pro de la sostenibilidad.