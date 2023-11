Bancolombia superó inconvenientes técnicos: sus canales ya funcionan

Después de varias horas con problemas en sus canales por un inconveniente técnico, Bancolombia informó, hacia el mediodía de este lunes 13 de noviembre, que la situación fue superada y sus servicios ya funcionan.



"Ya resolvimos los inconvenientes en nuestros canales digitales. Los clientes Bancolombia ya pueden utilizar todos los servicios con normalidad", aseguró la entidad.

Según el banco, el problema fue una falla de comunicación entre algunos de sus sistemas y aclaró que, "de ninguna manera, estuvimos expuestos a vulneraciones ni riesgos de seguridad".

Además, aseveró que el dinero y la información de los clientes siempre ha estado segura.

"Quedamos disponibles para acompañar cualquier necesidad que los clientes puedan tener a causa de lo ocurrido. Ofrecemos disculpas y agradecemos la paciencia", manifestó.

Qué pasó

En la madrugada del domingo 12 de noviembre, Bancolombia registró un incidente técnico que afectó el funcionamiento de sus canales virtuales.

La situación generó que los usuarios no pudieran retirar dinero de los cajeros, no pudieran usar la aplicación del banco, no pudieran realizar pagos digitales y hasta que las claves personales se bloquearan.



Al respecto, Bancolombia aseguró que, apenas tuvo conocimiento del problema, empezó a trabajar en su solución. No obstante, le tomó más tiempo de lo esperado.

PORTAFOLIO