Bancolombia, destacado como caso de éxito en transformación digital

La evolución digital que ha tenido Bancolombia con el desarrollo de su aplicación en la plataforma virtual, que les permite a sus clientes realizar operaciones y acceder a información del mercado desde sus dispositivos móviles, fue destacada por uno de los centro de educación más prestigiosos del mundo.



La Escuela de Administración y Dirección de Empresas Sloan del Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT, por sus siglas en inglés) analizó el caso Bancolombia y lo clasificó como una empresa innovadora.



La entidad bancaria hace parte del libro que publicó MTI llamado ‘Future Ready: The Four Pathways to Capturing Digital Value’, escrito por los autores e investigadores de la escuela, Stephanie L. Woerner, Peter Weill e Ina M. Sebastian, el cual está disponible en Amazon.

En este libro los investigadores de el MIT analizan los diferentes casos empresariales de transformación digital en distintas industrias, con el objetivo de plantear cuatro grandes caminos que pueden tomar las compañías para ser competitivas en la ruta hacia una economía digital y la transformación de los negocios.

Libro Future Ready: The Four Pathways to Capturing Digital Value. Cortesía

En el libro Bancolombia fue reconocido por la capacidad de evolucionar la entidad, por medio de una app que tiene la capacidad de ofrecer servicios financieros y no financieros a sus clientes.



En mayo de este año, el MIT publicó un caso de estudio sobre Bancolombia; el cual se denominó como ‘Coordinando múltiples caminos para el progreso de la transformación’, y allí analizó cómo las empresas se están preparando para el futuro y cómo la entidad ha recorrido un camino de éxito de la mano de sus empleados.



Además destacó la estrategia que la entidad ha tenido por su agradable entorno laboral y la creación de Nequi como un resultado exitoso del proceso de innovación en la economía digital en el país.



PORTAFOLIO