Las razones por las que Bancolombia y Grupo Nutresa son las empresas más responsables

Bancolombia, Grupo Nutresa, Crepes & Waffles, Alpina y Sura, son las primeras cinco empresas que figuran dentro del Top 100 del ranking de Merco Responsabilidad ESG 2023 revelado ayer.



Este estudio integra las valoraciones de diferentes fuentes de información respecto al compromiso de las empresas colombianas en torno al medio ambiente y cambio climático, además de la responsabilidad con los empleados, contribución con el país y el compromiso social, asimismo evalúa su comportamiento ético y de gobierno corporativo.



En esta oportunidad contó con 25 fuentes de información y 80.472 encuestas, 10.898 más que el año pasado, según explica Merco.



Las otras cinco compañías que integran el listado de las 10 primeras son Organización Corona que escala del doceavo puesto al sexto lugar, Bavaria que se mantiene en la séptima posición, Ecopetrol pasa del sexto al octavo lugar, la empresa Alquería sube de la décima a la novena posición y el Grupo Argos, pasa del octavo al décimo lugar.



Por primera vez entraron al ranking 100 de Merco Responsabilidad ESG: Grupo Bolívar en el puesto 61, Nubank en el 84, Grupo Vanti en el 89 y Corficolombiana en el puesto 98.



Dentro de las empresas que más posiciones escalan del 2022 al 2023 en el ranking de Responsabilidad ESG, están Ramo, que estaba en el escaño 34 y quedó en el 16, así como Protección que pasa del 75 al 60.

Por su parte, Tiendas D1 ascendió del lugar 59 al 46 y Latam del 67 al 54.



“La responsabilidad no es una opción para las empresas, es una condición permanente, o se es responsable o no se es. No podemos olvidar que las expectativas y demandas sociales crecen más que las inversiones en Responsabilidad de las empresas, sin demeritar que se ha venido avanzando en este aspecto, pero la percepción minimiza esos avances”, según Catalina Londoño Moreno, directora General de Merco para Colombia.



“En Colombia, por ejemplo, la valoración del Compromiso con el medioambiente y el cambio climático por parte de los expertos en RSC, es la variable que mejora más en comparación con el 2022 y, al mismo tiempo, es la más baja valorada por este público en 2023, con 64,7 sobre 100, mientras que en Perú para esta misma variable se obtiene 73,4”, explicó.

Crepes, Bancolombia, Nutresa y Alpina. Archivo Particular

En cada área

Este monitor de Merco da lugar a listados distintos: el de las empresas más responsables con el medio ambiente (E), las más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S) y las empresas más responsables a nivel ético y gobierno corporativo (G).



Entre las más comprometidas con el ambiente, la primera están Grupo Nutresa y luego siguen Bancolombia, Alpina, Natura Cosméticos, Crepes & Waffles, Ecopetrol, Alquería, Grupo Argos, Bavaria y Organización Corona.



Este grupo sobresale luego de evaluar variables como el cambio climático, la sostenibilidad y el compromiso con el ambiente.



A su turno, el listado de las 10 primeras más responsables en el ámbito interno, clientes y sociedad (S) lo integran Bancolombia, Crepes & Waffles, Grupo Nutresa, Alpina, Ecopetrol, Sura, Comercializadora Arturo Calle, Organización Corona, Grupo Éxito y Bavaria.

Las que sobresalen en lo que tiene que ver con la responsabilidad a nivel ético y de gobierno corporativo son Bancolombia, Crepes & Waffles, Grupo Nutresa, Alpina, Sura, Organización Corona, Alquería, Comercializadora Arturo Calle, Bavaria y Grupo Éxito.



Según el informe entregado por Merco sobre las 100 empresas más responsables, los sectores con mayor número de empresas dentro del listado de empresas con mejor Responsabilidad ESG 2023 fueron los sectores de alimentos y financiero con 16 organizaciones cada uno, seguido por el de educación-universidades con 15 compañías y salud que tuvo 14 empresas.

CONSTANZA GÓMEZ GUASCA

Portafolio