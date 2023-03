Bancolombia y Nutresa lideran en podio de responsabilidad social

Bancolombia y Grupo Nutresa son las primeras en la calificación sobre sus tareas de responsabilidad social, y mantienen sus posiciones respecto al 2021.



Así lo muestra el Top 100 Ranking de Merco Responsabilidad ESG 2022 que se dio a conocer ayer.



Dos movimientos importantes se dieron en el listado de las 10 primeras. El primero de ellos tiene que ver con la cadena Crepes & Waffles que ascendió del puesto 6 que tenía en el 2021 al tercero el año pasado. Por su parte, Ecopetrol pasó del 10 al 6 entre un año y otro.



En la misma posición que tenían el año precedente, se mantuvieron Alpina (4) y Grupo Argos (8).



Y los descensos corrieron por cuenta de Sura que de la posición 3 pasó a la 5, de Bavaria que estaba en el 5 y se movió al escaño 7 y Alquería que bajó un lugar y cerró el listado de las 10 mejor calificadas, según el estudio de Merco.



Allí también se destacan que por primera vez ingresaron al listado de las 100 empresas dos compañías: Grupo Bios que se situó en el 98 y la plataforma de domicilios Rappi en el puesto 100.



Merco Responsabilidad ESG 2022, por sus siglas en inglés de medioambiente, sociedad y gobierno corporativo, contó con 24 fuentes de información y 69.574 encuestas.

Detalle por áreas

El estudio especifica las empresas del país más comprometidas con el medioambiente (E), en el ámbito interno, clientes y sociedad (S) y a nivel ético y gobierno corporativo (G).

En cuidado del planeta el primer lugar es de Grupo Nutresa y luego aparecen Bancolombia, Alpina, Natura Cosméticos y Bavaria.



Además están Crepes & Waffles, Alquería, Ecopetrol, Grupo Éxito y Grupo Argos.

Por su parte, en el ámbito interno, clientes y sociedad (S), sobresalen, en su orden. Bancolombia, Crepes & Waffles, Grupo Nutresa, Ecopetrol y Sura.



Luego están entre las primeras 10, Alpina, Comercializadora Arturo Calle, Bavaria, LaCardio y Grupo Éxito.



Este ranking, en particular, mide variables como la responsabilidad con los empleados, la contribución a la comunidad, el compromiso con el país, el compromiso social, y el respeto a los derechos de los consumidores.



En este campo, en particular, hay avances en los indicadores de igualdad. “Podemos ver casi un 5% más de mujeres ocupando cargos directivos que en la edición anterior”.

Mientras en el 2021 el 35% de los cargos eran ocupados por estas, en el 2022 el 40,3% de los cargos directivos en el país son ocupados por talento femenino, afirmó Catalina Londoño, directora general de Merco para Colombia.



Finalmente, en el caso del campo ético y de gobierno corporativo (G), el estudio de Merco sitúa en los primeros cinco escaños empresas Bancolombia, Grupo Nutresa, Sura, Alpina y Crepes & Waffles.



También están en las primeras posiciones Comercializadora Arturo Calle, Ecopetrol, Grupo Argos, Bavaria y Pontificia Universidad Javeriana.



Al comentar los resultados, José María San Segundo, CEO de Merco, expresó que “hoy vemos como la responsabilidad, incorporando el concepto ESG, es cada vez más no solo una tendencia corporativa si no una exigencia social creciente e imparable dentro de las compañías que deben buscar equilibrio entre sus objetivos corporativos y las demandas sociales de las mismas”.



Particularmente, destacó el comportamiento ético de las organizaciones, el cual viene creciendo desde el 2020 hasta el 2022 obteniendo una calificación de 70/100.

Las que sobresalen por sector

El estudio de Merco también establece escalafones por sectores. En alimentos están en los primeros cinco: Nutresa, Alpina, Alquería, Nestlé y Colombina, mientras que en aseo, belleza y cuidado personal la primera posición es para Natura, seguida en los primeros lugares por Grupo Familia, Avon, Unilever Andina y Procter & Gamble. En bebidas, en su orden, están Bavaria, Postobón, Coca-Cola Femsa y Diageo.



En conglomerado empresarial están Grupo Argos, Organización Ardila Lülle, Grupo Bolívar, Organización Luis Carlos Sarmiento y Valorem.

