‘Bancoomeva compra cartera al 20% y baja tasas de tarjetas’

Marco Antonio Rizo fue nombrado presidente de Bancoomeva, entidad con sede en Cali y presencia nacional y al igual que varias entidades del sector, también anuncia una disminución en las tasas de interés y un plan para colocar cartera en diferentes modalidades por $700.000 millones, incluida la compra de cartera al 20%.



(Responsables del caos bancario deberán responder).

¿Cómo les fue en el 2022?



El año pasado tuvimos ganancias cercanas a $23.000 millones y una expansión en los créditos con propósito, es decir los de vivienda, educación, que de una u otra forma mantienen y mejoran la calidad de vida de asociados y clientes. Los créditos de libre inversión atados a la canasta familiar, útiles escolares o movilidad se manejan en condiciones favorables, lo mismo que los créditos a personas jóvenes y con salarios menores a dos salarios mínimos y campañas focalizadas en género, así como el mantenimiento de las calificaciones de riesgo y los indicadores solvencia y liquidez.



(‘Baja de intereses puede venir para otro tipo de créditos’).



¿Cuánto crédito colocaron?



$2,0 billones, un incremento de 4,24% y finalizamos con $4,1 billones y un componente importante del segmento de vivienda.



¿A cuánto ascendieron las captaciones?



Las tasas subieron pero eso ya terminó. Se captaron $3,5 billones. Siempre hemos tenido condiciones favorables para clientes y asociados por nuestro ADN cooperativo, en captaciones y las colocaciones.



(Por qué la crisis bancaria estaría beneficiando a las criptomonedas).



¿En cuánto han subido las tasas del Bancoomeva?



Las tasas subieron en libre inversión, tarjetas de crédito y en general de consumo. Donde no hubo alza de tasas similar es en los créditos con propósito, es decir en los de vivienda, educación y mutuales, para los asociados. Ahí nos hemos mantenido muy por debajo del mercado.



¿Ustedes se sumaron a la competencia por bajar tasas de las tarjetas de crédito?



Vamos a hacer un ajuste en las tarjetas de crédito, pero lo principal para notar es que siempre hemos tenido condiciones muy especiales en materia de tasas para asociados y clientes. La rebaja de tasas será hasta el 25% E.A. en tarjetas de crédito y vamos a lanzar un programa de compra de cartera al 20% que es una mejora ostensiblemente importante y a la que dedicaremos $50.000 millones.



(‘Davivienda y DaviPlata, por la economía popular en 2023’).



¿Qué condiciones tendrá esa compra de cartera?



No va a tener ningún tipo de restricción. Es desde esta misma semana y comenzamos con los asociados y clientes.



Colocaremos $400.000 millones en créditos mutuales, $150.000 millones en vivienda, $100.000 millones en educación y $50.000 millones en compra de cartera.Tenemos 572.000 clientes y de ellos 209.000 asociados y ese va a ser nuestro principal foco. Invitaremos a terceros, que no son asociados, a que se vinculen.



¿Cómo cree que se van a comportar las tasas?



Creería que en Colombia hay un espacio para ajustar las tasas de interés ya para mirar que venga una disminución de la inflación.



(‘Debemos ver a China como aliado, no como mercado’).



¿Y cuándo cree que comenzarán a bajar?



Tal vez hacia el segundo semestre podemos visualizar una rebaja en los intereses, todo esto acompasado con las medidas del banco en productos específicos para que mejore la calidad de vida y tratando de evitar la desaceleración.



¿Pero ya se ve la desaceleración?



Si, en temas claves como la vivienda. En enero y febrero se vendieron un 50% menos unidades frente a los mismos meses de 2022. Si la tendencia sigue igual, cerraríamos el 2023 con una disminución del 50% en la venta de viviendas frente al 2021. Esto sería como retroceder 10 años y todos sabemos lo que sucede cuando cae la construcción, que es un gran generador de empleo.



(‘Desde hace 100 años educamos financieramente’).



¿Qué tanto pesa el factor político en toda esta situación?



Los bancos estamos reaccionando positiva y oportunamente a las coyunturas y cambios políticos del pais. Por fortuna tenemos un regulador juicioso pues la Superintendencia Financiera es muy expedita y esa supervisión y la potencia del sistema financiero nos ha dado la oportunidad de reaccionar a esa coyuntura.



PORTAFOLIO