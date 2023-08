Millonaria sanción a ‘fintech’ Bancupo por cobros de usura

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) multó con 232'000.000 pesos a la empresa financiera Bancupo - Compañía Fintech de Colombia S. A. S. por cobrar tasas de interés que excedían los límites legales.

Adicionalmente, la entidad de vigilancia ordenó a la empresa devolver los intereses cobrados en exceso a los clientes que con esta suscribieron contratos de crédito desde el 12 de agosto del 2020 hasta la fecha.



"La SIC pudo establecer que la empresa no informaba a los consumidores sobre

la tasa de interés moratoria, la tasa máxima legal vigente a la fecha de celebración

del contrato y el derecho del deudor de efectuar pagos anticipados, sin que se

exija el pago de intereses no causados ni sanciones económicas", explica la entidad.



Adicionalmente, luego de realizar una revisión de los documentos entregados por parte de los usuarios de los créditos otorgados por Bancupo, se confirmó que estos no tenían información clara acerca de la tasa de interés moratoria, expresada como tasa efectiva anual, la tasa máxima legal vigente a la fecha de celebración de los contratos y la indicación a los consumidores del derecho de hacer pagos anticipados, sin que en ningún caso se exijan intereses no causado ni sanciones financieras.

Órdenes

1. Devolver los intereses cobrados en exceso a los consumidores con los cuales

suscribió contratos de crédito, desde el 12 de agosto de 2020 y hasta la fecha de

ejecutoria de la resolución.



2. Informar a los consumidores sobre la orden impartida por la SIC, mediante la pantalla inicial de su página web, cuentas de redes sociales y en sus instalaciones de atención al público.



3. Incluir de manera clara y expresa en los documentos que soportan el crédito ofrecido, la tasa de interés remuneratoria que se cobrará, expresada como tasa de interés efectiva anual, la tasa de interés moratoria, la tasa de interés máxima legal vigente al momento de la celebración del contrato e información sobre el derecho que le asiste al deudor de efectuar pagos anticipados, sin que en ningún caso pueda exigírsele intereses no causados ni sanciones económicas.



4. Organizar e implementar jornadas de capacitación a sus colaboradores, con el propósito de garantizarles a los consumidores conocer plenamente acerca de las reglas generales aplicables en la celebración de contratos mediante sistemas de financiación previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.



PORTAFOLIO