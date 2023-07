Los múltiples productos de 'Barbie' que fracasaron en ventas

La línea de muñecas 'Barbie' es, quizá, la más famosa y exitosa del mercado a nivel mundial, distinción que ha mantenido durante más de 60 años.

Durante ese tiempo, Mattel, la empresa madre de 'Barbie' ha lanzado a la venta un sinfín de productos alusivos a la marca, lo cual ha ayudado a que se mantenga como una línea de primer nivel en temas de comercialización.



Sin embargo, en cuanto a ventas, la marca no ha tenido un desempeño 100 % formidable en varas etapas de su historia. En el 2016, por ejemplo, la marca sufrió una enorme caída en sus ventas, en parte debido a los cánones de belleza con los cuales Mattel ha diseñado a las 'barbies': rubias, de ojos azules, delgadas y con curvas muy pronunciadas, altamente criticadas por varios sectores de la sociedad por representar un cuerpo irreal y estandarizado.



Esto hizo que la empresa sacara a la venta una varias nuevas muñecas de diferentes tonos de piel, colores de ojos y peinados, así como diferentes tipos de cuerpo con el objetivo de generar una mayor inclusión.



Estos son otros productos 'Barbie' que no lograron el éxito esperado, a pesar de las expectativas que hubo con estos.

'Midge', la amiga embarazada

'Midge' apareció por primera vez en los años sesenta, siendo la mejor amiga de 'Barbie'. Pero no fue hasta el año 2002 que lanzaron una nueva versión de la muñeca, con la particularidad de estar en estado de embarazo. La muñeca contaba con un vientre desmontable y un bebé de juguete en su interior.



"Hace años no fue bien recibida. Puede que fuera infundado y que Mattel se adelantara a los tiempos con una muñeca embarazada para que jugaran las niñas", dijo James Zahn, redactor jefe de 'The Toy Book', citado por la 'CNN'.



Walmart, una de las empresas de 'retail' más grandes de Estados Unidos, decidió retirar a la muñeca embarazada de sus tiendas tras afirmar que ha recibido quejas por parte de sus clientes sobre la idoneidad del producto.



'Allan', el padre

'Allan' fue creado en 1964, en un principio, para ser el mejor amigo de 'Ken'; no obstante, con el lanzamiento de 'Midge embarazada', pasó a ser el marido de muñeca que representaba a la mejor amiga de 'Barbie' y, por lo tanto, padre del bebé incluido.



No obstante, al igual que su esposa, tampoco fue bien recibido en el mercado. "Allan no llegó a despegar", explica Zahn. "Los niños se centraban más en Barbie sin los personajes complementarios, así que Allan fue y vino".



A pesar de hacerle un ajuste a su nombre (de 'Allan' a 'Alan'), Mattel finalmente decidió retirar al muñeco de la línea y del mercado.

'Tanner', el perro de 'Barbie'

Además de amigas y un novio, hubo una presentación de 'Barbie' que incluía a 'Tanner', un golden retriever con collar rosado que tenía la particularidad de hacer del baño.



En el set que incluyó al can en el 2006 también venía 'Barbie' con el correspondiente recogedor con un extremo magnético para que se pudieran recoger las heces del perro. Se le daba una golosina a 'Tanner' y se apretaba su cola para que la materia fecal saliera por el otro extremo.



No obstante, y con mala suerte para Mattel, la Comisión de Seguridad de los Productos de Consumo de los Estados Unidos retiró a más de 680.000 juguetes 'Barbie-Tanner' debido a problemas de seguridad asociados a los imanes de los recogedores.



Según la entidad, los objetos magnéticos que se soltaban del plástico suponían un riesgo para los menores, pues estos podían ser ingeridos, atraerse entre sí en el organismo y provocar daños internos como perforaciones y bloqueos intestinales.

'Barbie Oreo'

En los años noventa, Mattel hizo una alianza con Nabisco, empresa fabricante de Oreo para lanzar al mercado una muñeca 'Barbie' con temática alusiva a la popular marca de galletas.



No obstante, el producto fue retirado del mercado debido a las múltiples críticas que apuntaban que la palabra 'Oreo' podía interpretarse como una palabra ofensiva para referirse a las personas de color.



'Skipper', la hermana de 'Barbie' que crece

También en los años sesenta, Mattel lanzó a la muñeca 'Skipper', la primera hermana menor de 'Barbie'; pero, en 1974, salió la variante 'Skipper crece', la cual constaba de una cuerda que, al accionarla, el juguete comenzaba a estirarse e, incluso, le crecían los pechos y, si se volvía a enrollar, volvía a su tamaño original. Su estricto funcionamiento fue lo que, al final, generó polémica en ese entonces.



"Es otra rareza de la marca a lo largo de los años", agregó Zahn.



La 'Barbie' que estuvo en la mira del FBI

En el año 2010 salió al mercado la 'Barbie Video Girl', una muñeca con una cámara de video incorporada destinada a menores a partir de los seis años de edad.



Según explicó Mattel, esta muñeca tenía una cámara real capaz de capturar video y cuyo lente se encontraba en el collar. Además, la pantalla se encontraba en la espalda para que se pudiera ver lo que se grababa.



No obstante, ese mismo año, el FBI advirtió que la muñeca podía ser utilizada como una herramienta para pedófilos. Dicha alerta de la entidad en aquel entonces no hizo referencia a ningún uso indebido del juguete, pero sí señaló la posibilidad.

Video Barbie siempre está vigilando.



Venía con una cámara de verdad camuflada en su collar, y el vídeo se proyectaba en su espalda.

'Hello, Barbie'

'Hello, Barbie', lanzada en el 2015, era capaz de hablar, escuchar y responder a lo que se le decía; de igual manera, podía recibir conexión Wi-Fi.



Estas avanzadas funciones terminaron por llamar la atención, generando preocupación por la violación a la privacidad.



"'Hello, Barbie' no solo te escuchaba, sino que recordaba lo que decías y volvía a mencionarlo, en algún momento, días después", dijo Richard Gottlieb, director general de la consultora Global Toy Experts para la 'CNN'.



"Asustó a los padres y se ganó un lugar en la portada y un mordaz artículo en The New York Times Magazine sobre por qué no era seguro que tu hijo jugara con 'Hello, Barbie'", agregó. "A pesar de esa portada, o gracias a ella, nunca llegó a despegar". Así las cosas, Mattel detuvo la producción de esta muñeca dos años más tarde.

