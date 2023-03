'Bavaria garantiza la igualdad salarial para todos los géneros'

Bavaria fue una de las empresas destacadas en el Ranking Par 2022 de Aequales, en el que se evaluaron y destacaron a las compañías con mejor equidad de género y diversidad.



La empresa cervecera más grande de Colombia, que inauguró la primera planta en 1890 en San Diego, en el centro de Bogotá, ya cuenta con más de 4.000 colaboradores que, “comparten la pasión por la cerveza”. Ahora cuenta con marcas reconocidas como Águila, Club Colombia, Poker, y distribuyen Cornoa, Budweiser, Stella Artois, entre otras.



En esta edición del 'ranking', la empresa ocupó el tercer lugar de Colombia y tuvo una de las prácticas más destacadas por su campaña de producción cervecera elaborada por mujeres, que lleva el título de ‘Fortaleza, hecha por mujeres berracas’.



En ese sentido, Portafolio habló con Sergio Rincón, el presidente de Bavaria, sobre esas políticas que llevaron a la cervecera a destacarse y sobre cómo se vive el día el día en la compañía.



¿Cuáles son sus políticas empresariales para fomentar un entorno seguro para las mujeres?



El trabajo en equidad de género no puede ser algo que se quede solo en las mujeres y esto es algo en lo que venimos trabajando desde hace varios años, en promover círculos virtuosos entre mis colegas hombres alrededor de este camino. En Bavaria, por eso, los hombres de la compañía somos líderes y aliados trabajando en la deconstrucción de sesgos inconscientes, interiorizando temas importantes como las nuevas masculinidades y la importancia de crear ambientes diversos, que permitan el desarrollo de atributos como la innovación, la creatividad y el potencial de nuestra gente.



¿Qué políticas en cuanto a diversidad tienen?



Sabemos que la diversidad, equidad e inclusión son de nuestras mayores fortalezas. Además del criterio que nos lleva a innovar, a ser disruptivos y a generar valor para el país. En estos frentes contamos con diversos instrumentos para fomentar el cierre de brechas, entre los que se encuentran robustas políticas de diversidad, equidad e inclusión, de prevención del acoso laboral, contra la violencia doméstica, política de transición de género y adicionalmente, ejercicios de sensibilización y entrenamientos anuales para el 100% de los empleados en la materia.

¿Cuántas mujeres dentro de su compañía tienen puestos de liderazgo?



A cierre del año pasado contábamos con cerca de 200 mujeres en posiciones de liderazgo y con un 44% de nuestro comité directivo conformado por mujeres.



En este frente me gustaría destacar dos iniciativas:nuestro programa ‘Grandiosas’, que busca empoderar y brindar habilidades de liderazgo a mujeres en áreas de producción, ventas y logística, para que puedan seguir siendo abanderadas de la transformación de estas unidades donde tenemos los mayores retos en materia de equidad de género.



Nuestro coaching de ‘Mujeres Líderes’, que parte de la identificación de mujeres con alto desempeño y potencial dentro de la compañía para acompañarlas y brindarles herramientas de liderazgo y bienestar personal que les permitan impulsar su desarrollo dentro de la organización, eliminando los techos de cristal.



¿Tienen alguna política de igualdad salarial?



Sí. Contamos con una política de compensación a través de la cual desarrollamos procesos rigurosos de valoración de cargos y de establecimiento de salarios de acuerdo con la competitividad del mercado y equidad interna.



El salario está atado al rol establecido y no depende de criterios como género, edad, religión, etc. En nuestra compañía garantizamos la igualdad salarial para hombres, mujeres y miembros de la comunidad LGBTIQ+ por igual, sin distinción alguna de su raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole.



El proceso de crecimiento salarial está asociado al desempeño y mérito obtenido en el cargo, para lo cual periódicamente realizamos análisis de salarios promedio por género en pro de garantizar una equidad salarial justa y responsable.



¿Tienen un protocolo contra el acoso sexual laboral?



Tenemos una política antiacoso y antidiscriminación, con la que buscamos que nuestra gente pueda desenvolverse en un lugar de trabajo incluyente, libre de toda forma de acoso, incluyendo la discriminación injustificada, el acoso sexual, y los actos sexuales indebidos.



Nosotros tomamos en cuenta este tema muy seriamente, y todas las quejas relacionadas se investigan oportunamente y pueden derivar en acciones disciplinarias que incluyen la terminación de la relación laboral. El acoso sexual y la discriminación no son comportamientos que puedan tolerarse o que puedan existir sin abordarse al interior de la organización.



¿Cómo garantizan esa política?



Para garantizar el cumplimiento de esta política contamos con una Línea de Ayuda de ‘Compliance’, que está disponible las 24 horas del día, a través de la cual todos los colaboradores pueden hacer sus denuncias de manera confidencial y anónima. Es un medio seguro para presentar reportes y es administrada por una empresa independiente.

