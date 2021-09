Baxter planea ampliación de la planta en Cali

Baxter es una compañía que produce alrededor de 21 millones de dispositivos médicos y 146 millones de soluciones intravenosas y hemoconcentrados cada año en su planta de Cali.



(Baxter amplía inversiones en el país).

La empresa exporta el 33% de esa producción y planea para el próximo año ampliar la capacidad de su planta, según anunció Óscar Pérez, gerente general de Baxter Colombia, firma que cumple 65 años en el país.



¿Cuál ha sido el papel de Baxter en esta pandemia?



Tenemos planta en Cali y más de 45 clínicas renales, por lo que las personas que hacen mantenimiento a nuestros equipos, no solamente para tratamientos de diálisis, sino otros equipos biomédicos, tuvieron que estar en las clínicas y hospitales. Entonces 85% de nuestra operación siguió totalmente activa. Vimos cómo la logística internacional se complicaba. Del total de medicamentos y dispositivos médicos que se producen en nuestra planta el 33% es exportado a 19 países entre Centroamérica, el Caribe y Suramérica . Esto nos permite ser el mayor exportador de dispositivos médicos. Vimos cómo los hospitales, al principio de la pandemia, suspendieron sus operaciones llegando a ocupaciones extremadamente bajas, casi del 30%, lo cual evidentemente empezó a afectar el consumo de productos.



¿Y eso cómo cambió?



A medida de que la pandemia fue avanzando en el país, desafortunadamente, varios de los pacientes contagiados empezaron a presentar fallas renales o necesitaban algún tipo de sedación o medicamento para sus tratamientos.



Nos encontramos con que los productores de estos insumos médicos no fuimos capaces de cubrir la demanda que estaba sucediendo en el mundo. En ese sentido, logramos ampliar nuestra capacidad con el objetivo de poder atender la mayor cantidad posible de estos pacientes que en momentos críticos requerían atención.



¿Y cuál es la situación hoy?



Ahora que estamos conviviendo con la pandemia de una manera más segura y cuando han llegado los esquemas de vacunación, nuestras operaciones se siguen fortaleciendo en Baxter. Hoy es la oficina central para Suramérica, para ocho países sin Brasil. Nos hemos vuelto un referente a nivel mundial al interior de nuestra organización no solamente exportando productos sino exportando talentos. Muchos colombianos tienen posiciones de liderazgo en Asia, Europa y Estados Unidos, nuestro país de origen.



¿Cuál es la perspectivas de negocios?



Nos movemos en el ámbito hospitalario y en el renal. En el primero, estamos transformando nuestra organización internamente para generar la adopción tecnológica, no solo digital, que pueda generar productos. Este no es un tema exclusivo de Baxter, tiene que ver también con aseguradores, con prestadores e, incluso, con el Gobierno, para mejorar los resultados clínicos en el país.



Desde el puntos de vista renal, estamos incentivando de una manera tratamientos de diálisis en casa, para liberar recursos hospitalarios, y darle mayor autonomía a los pacientes, apoyados de tecnología y de comportamientos del paciente, sus médicos tratantes y nosotros como proveedores de la terapia.



¿Qué planes de inversión tienen?



Nuestra planta de manufactura ha tenido un respaldo permanente de nuestra oficina central, con el fin de aumentar su capacidad instalada. Estamos en la evaluación de aumentarla en un 30% . En ese sentido, la competencia de recursos no es contra empresas del mismo gremio. Aquí la competencia es interna y Baxter debe analizar por qué debería invertir en su filial en Colombia y no en otro país. Aquí convergen varios factores: evidentemente la necesidad del mercado, pero también la disposición del país para atraer capital extranjero directo. En ese sentido, agradezco a entes públicos y privados, con los que trabajamos, para poder hacer una inversión sustancial en la planta de manufactura en Cali.



¿Cuál deberá ser la inversión y cuando obtendrían respuesta?



Puede estar entre los 25 y 30 millones de dólares. La meta es fortalecer la presencia de nuestros productos, particularmente, en Caribe, y en Suramérica. Se entra a un flujo de aprobaciones regionales y nuestro objetivo es poder comenzar la expansión en el 2022.



¿Los bloqueos pusieron en riesgo ese objetivo?



Ciertamente, la confianza del inversionista extranjero en Colombia se vio afectada después de ese evento. Somos nosotros como líderes empresarios, en compañía del gobierno, quienes debemos buscar revertir esa situación. Por eso es importante trabajar desde el punto de vista, no solo económico, sino desde el punto de vista social y ambiental, de tal manera de que en conjunto podamos revertir esa percepción que se pudo haber generado. Y es por eso que tenemos varias estrategias, una de ellas con Unicef.



¿En qué consiste la alianza con Unicef?



Estamos cumpliendo 65 años de operaciones ininterrumpidas en Colombia. En este momento particular que atraviesa el país la mejor forma de celebrar acciones que beneficien a la sociedad. Una de ellas es la alianza de la Fundación Baxter con Unicef .



El programa de tres años está diseñado para aumentar el acceso a agua, saneamiento e higiene seguros y equitativos para los niños, niñas y las comunidades vulnerables en La Guajira. La idea es beneficiar más de 2.700 familias, 6.000 niños y niñas adolescentes. La inversión es de US$1.5 millones.