Bayer busca innovar en la industria farmacéutica

La idea de Bayer en lo que queda del 2021 es seguir manteniendo el éxito que tuvo en el primer trimestre en sus tres negocios: consumo, farmacéutica y agricultura y también ocupar una buena posición en las áreas de nutrición y salud.



Así lo reveló Christian Meyer, presidente de Bayer en los países andinos, Centroamérica y el Caribe.



“Estos años, el pasado y este, nos han dejado como una compañía en cambio porque la transformación que ahora requieren los negocios por el impacto de la digitalización y la aceleración que le ha dado a las compañías ya que ha modificado la forma en la que nos conectamos con nuestros clientes en todas las divisiones”, señaló el directivo.



De acuerdo con Meyer, la idea de estos cambios es fomentar la innovación de la compañía, “nosotros vivimos de eso en nuestros negocios y es lo que seguiremos haciendo en Colombia con cerca de 2 millones de dólares para infraestructura en la planta de Barranquilla y en innovación de agricultura estaremos invirtiendo casi un millón de dólares y casi medio millón de euros para traer productos en farma”.



En la división de Farmacéutica tras la pandemia el impacto se ha sentido de una manera fuerte, los paciente tenían miedo de seguir sus tratamientos o de consultar sus dolencias. “Este efecto se sintió mucho en el área de oncología o de oftalmología y ha costado incluso vidas por no tener acceso al sistema de salud. Ahora que vemos una pandemia con mucha fuerza en algunas zonas es importante seguir en la atención. Vimos una caída fuerte en el segmento, pero también la pandemia nos dejo valorando la salud de una manera diferente, ahora las personas están más dispuestas a invertir más, los gobiernos hacen otros esfuerzos y eso ha sido positivo”,dijo.



De otro lado, el costo de la pandemia ha generado muchos gastos y las empresas también están dispuestas a sanearlos.



“Entre los retos más importantes que tengo, está el llevar la apuesta de Bayer en la innovación, porque no queremos traer copias al mercado, sino darle un valor adicional a los productos para mejorar la vida de los pacientes y con eso darle un mejor impacto”, apuntó.



El trabajo en los tratamientos contra el coronavirus que si bien no desarrolla Bayer también cambiará el paradigma al futuro.



“No estamos en vacunas o tratamientos contra la covid-19 pero la industria si ha cambiado con la contribución en esta pandemia, con el desarrollo de las vacunas en tan corto tiempo y ha sido impresionante, además de la reputación que se le ha dado a las marcas” agregó



Meyer fue enfático, en que si bien las personas tienen preferencia por una u otra vacuna es mejor tenerla. “Es normal que esto ocurra, nos pasa a nosotros con el si es Bayer, es bueno. Lo que hemos visto globalmente es la confianza que se le da a los productos con los que ya se está familiarizado. Siempre es mejor ser vacunado con un producto a no serlo, solo así se salvarán las vidas y es mejor vacunarse más en la condición actual de la escasez y más en un país como Colombia”, señaló.



La intención por ejemplo con la planta de Barranquilla es fortalecer la capacidad pues desde allí se exportan Fitosanitarios a 15 países, también se busca traer nuevos productos y seguir con los estudios clínicos.



CERCA DE 5 PRODUCTOS EN LISTA DE ESPERA EN EL PAÍS



De acuerdo con Christian Meyer, presidente de Bayer en los países andinos, Centroamérica y el Caribe, hay al menos cinco productos de diversos tratamientos en lista de espera para ser autorizados en Colombia.



“Dos de estos son en Oncología, dos más en el área Cardiovascular y uno más en Oftalmología”, dijo.



Sobre el compromiso de la empresa en el país en conde cumple 109 años apuntó que la idea es continuar con lo hecho. “El año pasado invertimos un millón de euros en 7 estudios clínicos en 60 diferentes centros de investigación en Colombia y la verdad es que nos gustaría la inversión en los distintos segmentos fuera más”, expuso. De otro lado, la empresa también participa en la compra de vacunas para inmunizar a cerca de 500 empleados.



