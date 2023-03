‘Colombia es un buen lugar para producir semillas’: Bayer

La investigación en la agricultura viene creciendo, especialmente en el mejoramiento de las semillas para los productos del campo. En conversación con Portafolio, Mike Graham, jefe global de fitomejoramiento vegetal de Bayer, manifestó que actualmente se está trabajando principalmente en esta tarea con orientación hacia el maíz, para pensar en la seguridad alimentaria del futuro.



Aseguró que en este sector del agro la multinacional diariamente invierte entre US$4 millones y US$5 millones en el desarrollo de datos para el proceso de mejoramiento.



¿En qué proyectos de mejoramiento se está trabajando?



Somos un equipo global que está desarrollando cultivos en diferentes partes del mundo. Trabajamos con seis, siendo el de maíz uno de los más grandes. Estamos en todas las partes del globo donde se encuentre maíz y soya. Tenemos equipos de desarrollo, de evaluación, responsables de ver qué requiere un productor y usando esos datos para desarrollar el productor del futuro.



Adicionalmente estamos en un entorno en el que hay más datos y nuestro equipo es uno de los más grandes en la recolección de estos. Los usamos no solo para tomar decisiones, sino para desarrollar al productor del futuro, teniendo en cuenta que las condiciones climáticas van a ser diferentes más adelante. Tenemos que usar los datos de hoy, para saber qué vamos a hacer en el futuro porque toma de ocho a 10 años hacer toda la investigación.



¿En qué se están enfocando?



Tenemos un equipo grande que abarca el mejoramiento del germoplasma. También, se están desarrollando las técnicas de nuevas en biotecnologías. Traemos toda esa información y desarrollamos una solución que necesitan nuestros productores en cualquier parte del mundo.



¿Cuánto dinero se ha invertido en innovación de programas?



Si se toma el equipo global y dependiendo de la época del año e incluso el día, estamos invirtiendo entre US$4 millones a US$5 millones diariamente. Sin duda esa es la inversión más grande en materia de mejoramiento en las compañías del sector. Seguimos invirtiendo y desarrollando, con nuevas tecnologías. Cuando se tiene esa cantidad de dinero se pueden hacer cosas que ninguna otra compañía puede hacer.



¿Cómo se lleva a cabo el proceso de mejoramiento?



Todo el desarrollo toma 10 años, la primera parte son los mejoradores que toman las decisiones de qué material genético utilizar, una visión de lo que el productor quiere en el futuro del cultivo. Después, esos productos se ponen en ensayo y eso toma casi seis años. Para nosotros es importante saber cómo se va a comportar el producto en diferentes ambientes, porque no sabemos cuando el productor lo compra, como va a ser la temporada de donde se siembre.



¿Tienen planes de desarrollar investigación en otros cultivos además de los que ya vienen trabajando?



Estamos mirando, hoy no tenemos plan. Pero tenemos los cultivos y los cambios de uso de estos. Si tomamos trigo, en Estados Unidos es varietal. Lo que estamos haciendo es desarrollar un trigo que es híbrido, porque nuestra creencia es que el híbrido va a tener más alto rendimiento, eso es lo mismo que hacemos en maíz.

El arroz por ejemplo, es híbrido pero se siembra en mucha agua. Si vemos el futuro, probablemente no haya mucha agua, por esto, toca desarrollar un arroz que pueda tolerar ser sembrado sin agua.



¿Por qué empezar a hacer investigación en Colombia?



Colombia tiene muchas cosas que no tienen otras partes del mundo, el suelo es excelente. Tiene una productividad muy buena. Tiene agua, que es muy importante para lo que estamos haciendo nosotros y un clima que se mantiene similar durante todo el año, porque no tiene estaciones.



Si profundizamos en lo que queremos y podemos hacer, Colombia es un país bien localizado para el producto futuro.



¿Se va a invertir en el país?



Estamos en el inicio de nuestro plan de evaluación. Visitamos los ensayos y se ven muy buenos, pero se está trabajando en los datos. Una vez se recolecten más, tomamos decisiones y vemos qué hacer. Sin embargo, este Ihub innovation en La Tupia, Valle del Cauca, es uno de los 18 de la región y de los más de 50 en el mundo.



¿Cómo están contribuyendo a la seguridad alimentaria?



Nuestra visión es mejorar la vida de las personas y es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que hacer, que es trabajar en esto. La población está creciendo en áreas donde se puede producir y requiere de lo que está haciendo Bayer para solucionar los problemas de alimentos. Todo lo que hacemos y los datos que desarrollamos es para garantizar el alimento del futuro.



¿Los ha afectado la guerra?



Ha sido una situación muy difícil. Es muy complejo saber qué va a pasar. Nosotros tenemos productos que vendemos a Rusia, y sigue siendo difícil saber qué hacer. Los programas de mejoramiento han tenido dificultades. Tenemos centros en Ucrania y un programa de testigo en Rusia.



¿Con cuántos centros de mejoramiento cuentan?



Estamos en 30 países y contamos con un poco más de 120 centros.



Se ha criticado el producto transgénico, ¿es realmente malo?



Llevo casi 25 años trabajando con productos transgenicos y es increíble lo que se logra al rededor del mundo.



No tenemos ningún dato de que sean malos, al contrario, la investigación dice que con este tipo de productos se tienen que poner menos insecticidas. Hay mucho valor, porque el productor puede tener mucho más rendimiento.



DIANA K. RODRÍGUEZ T.

Periodista Portafolio